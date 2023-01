Nouvelle formation pour les travailleurs du secteur ferroviaire à Sept-Îles

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé un investissement de 4,4 millions de dollars pour la création de cette formation au Cégep de Sept-Îles.

« On forme des gens qui sont actuellement à l’emploi, on les aide à se qualifier. Et ça va nous aider, au gouvernement, dans notre virage vert. Il va y avoir des mises à niveau à faire sur nos voies ferrées. » — Une citation de Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et responsable de la Côte-Nord

Intitulée Agent de la voie et soudeur ferroviaire , cette formation qualifiante s'adresse à des agents, à des soudeurs et à des cheminots de voies ferrées. C’est un programme qui a été mis en place pour les gens qui travaillent sur les voies ferrées et qui ont à faire des travaux sur la structure de la voie ferrée , résume le directeur du Centre d'expertise ferroviaire RAIL du Cégep de Sept-Îles, Luc Faucher.

Luc Faucher, directeur du Centre d'expertise ferroviaire RAIL au Cégep de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Trois cohortes seront formées à partir du mois de mars, confirme-t-il. Au total, 150 travailleurs suivront cette formation d’ici le printemps 2025.

Cette nouvelle formation donnera un fier coup de pouce à la vitalité de l'industrie ferroviaire au Québec au moment même où plusieurs grands projets sont en cours et où l'intérêt envers ce mode du transport augmente , indique par communiqué le représentant du Réseau des entrepreneurs spécialisés en travaux ferroviaires, Andrew DiLullo.

Cette formation de 280 heures sera principalement offerte à Sept-Îles mais comprendra aussi un volet de 40 heures de formation pratique en industrie pour les travailleurs des entreprises participantes.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin