Plaidoyer renouvelé pour l’entretien de la route 25 en Haute-Mauricie

Actuellement, le tronçon entre La Tuque et Wemotaci est entretenu par le gouvernement, mais la portion de 80 kilomètres entre la communauté atikamekw et le secteur de Parent est sous la responsabilité des compagnies forestières.

S'il n'y a pas de coupes, s'il n'y a pas de travaux en forêt, et bien l'entretien n'est plus là. Quand tu n'as plus d'entretien [...] S'il arrive une situation d'urgence, envoyer une ambulance avec un patient mal en point dans 15 centimètres de neige avec une ambulance, ça ne fait pas... Ça n'a aucun sens , estime Éric Chagnon.

Il ajoute que lors de fermetures de scieries, par exemple, l'entretien est fait au minimum, ce qui rend la route périlleuse.

On l'a vu au printemps quand on a eu de grosses inondations, des dégâts d'eau, le chemin parti, on était coupés. On n'avait plus d'accès ni par Mont-Laurier ni par La Tuque , explique-t-il.

Les quelque 350 résidents du secteur de Parent font souvent la route d’environ quatre heures jusqu’au centre-ville de La Tuque pour avoir accès aux différents services.

On fait partie de la Mauricie, on fait partie de la ville de La Tuque, on veut être connectés.

Un dossier qui avance lentement

Le conseiller municipal dit avoir fait part de ses inquiétudes en 2019 à la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

À date, il n'y a pas grand-chose qui a bougé de ce côté-là, et on va voir les prochaines démarches qu'on va faire là parce que je trouve ça important , précise-t-il.

Éric Chagnon se dit déçu de la progression du dossier. Elle a fait des entrevues, et le projet n'avait pas encore été évalué. Après trois ou quatre années, si on travaille sur un projet et on ne l'a pas évalué, ça montre que le sérieux n'est pas là du tout.

Il estime que l'entretien du tronçon coûterait au ministère des Transports environ 850 000 $ par année.