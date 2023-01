Tempête de neige attendue dès mercredi soir dans la région

Les températures douces des derniers jours ne signifient pas la fin de l’hiver. Loin de là. Une autre tempête de neige va balayer la Mauricie et le Centre-du-Québec de mercredi soir à jeudi après-midi.

Un total de 15 à 25 centimètres de neige sont attendus. Des vents forts accompagneront cette neige et devraient créer de la poudrerie, selon les données fournies par Environnement Canada.

Ça va commencer assez timidement vers 17 h, mais les précipitations vont s’intensifier au courant de la soirée et de la nuit avec des rafales allant jusqu’à 60 km/h, explique Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

En Mauricie, les effets de la tempête se feront ressentir de Trois-Rivières à Shawinigan, en passant par Lac-aux-Sables, Louiseville et jusqu’à Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais aussi pour le secteur de Matawin, dans le parc national de la Mauricie.

Au Centre-du-Québec, les villes de Bécancour, Nicolet, Victoriaville et Drummondville seront essentiellement confrontées au même scénario.

Prudence sur les routes

Les conditions routières pourraient devenir difficiles en raison de l'accumulation de neige sur les routes et de la visibilité réduite par la poudrerie.

Ce sera des conditions assez difficiles pour ceux qui devront prendre la route durant la nuit et également pour l’heure de pointe, jeudi matin. On va avoir de la neige et de la poudrerie. Donc, tout ça va compliquer les déplacements , prévoit M. Bégin.

Environnement Canada dit s'attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite à certains endroits. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines.

Et ceux qui devront se rendre jusqu’en Estrie devront faire preuve de vigilance sur les routes puisque la neige pourrait se changer en pluie jeudi matin, avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition.

La tempête va se poursuivre une partie de la matinée, jeudi, tout en diminuant en intensité. Ce phénomène météorologique devrait être chose du passé en après-midi, conclut M. Bégin.