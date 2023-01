L’UQAT lance une étude visant à réduire les émissions de contaminants à Rouyn-Noranda

Le professeur en métallurgie extractive des éléments critiques et stratégiques à l’Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Jean-François Boulanger, débute une étude qui vise à la fois à réduire les émissions atmosphériques et à augmenter la valeur du concentré de cuivre traité à la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda.

L’entreprise appartenant à la multinationale Glencore s’est d’ailleurs associée au projet et y contribuera financièrement. Le projet de recherche a aussi obtenu une subvention de 219 950$ de l’Alliance du conseil de recherche en sciences naturelles et en génie.

Ce projet implique également deux co-chercheuses et un co-chercheur de l’IRME, soit les professeurs Carmen Mihaela Neculita  (Nouvelle fenêtre) , Lucie Coudert  (Nouvelle fenêtre) et Benoît Plante  (Nouvelle fenêtre) .

Jean-François Boulanger explique que le projet s’intéressera particulièrement aux concentrés reçus par la Fonderie Horne qui sont utilisés afin d’obtenir du cuivre.

Il y a des éléments de valeur qu’on connait à l’intérieur de ces concentrés. Il n’y a pas juste du cuivre, il y a aussi d’autres éléments intéressants, comme de l’antimoine, même du tellure, qui peuvent avoir une valeur intéressante, qui ont des applications importantes comme pour des panneaux solaires, par exemple. On veut voir si on peut les extraire de façon sélective avant le procédé pour les valoriser afin d’augmenter leur disponibilité , indique-t-il.

En ce moment, la majorité des métaux se retrouvent dans des résidus métallurgiques, selon le chercheur, car aucune façon de les extraire n’a été trouvée. L’objectif en laboratoire sera de trouver des solutions afin de valoriser ces métaux.

« On fera beaucoup d’essais en laboratoire, puis après, on réanalyse le solide pour savoir si on a bien extrait l’antimoine, par exemple, et est-ce que le cuivre est bien resté dans le solide qui pourrait ensuite alimenter la fonderie. » — Une citation de Jean-François Boulanger, professeur et chercheur à l'UQAT

Jean-François Boulanger, chercheur à l'UQAT. Photo : Gracieuseté - UQAT

À moyen et long terme, cela pourrait peut-être nous permettre de valoriser davantage de matières contenues dans le matériel traité à la Fonderie Horne. La transition énergétique qui s’amorce nécessitera un apport important en minéraux critiques et stratégiques et ce projet de recherche, s’il s’avère concluant et qu’il est possible d’instaurer le procédé à l’échelle industrielle, pourrait faire partie d’une piste de solution pour récupérer le plus de matériaux possibles, en plus d’augmenter le traitement de matériaux recyclés , souligne pour sa part la surintendante communications et relations avec la communauté pour la Fonderie Horne, Cindy Caouette.

Diminuer les émissions d’arsenic du même coup?

Le chercheur précise que son intention est aussi de déterminer si la valorisation de ces métaux pourrait permettre du même coup de diminuer les émissions atmosphériques à Rouyn-Noranda.

Selon la littérature, certains procédés d’extraction sélectifs permettent de faire passer en solution de l’antimoine, le tellure, mais aussi l’arsenic. La question est : est-ce que ça pourrait s’appliquer dans ce cas-ci? Est-ce qu’on pourrait retirer une portion d’arsenic significative avant? Ça dépend de beaucoup de facteurs, dont les minéraux, leur taille, etc. Mais l’arsenic, ça fait partie des éléments qu’on va certainement suivre dans ce projet-là , mentionne M. Boulanger en précisant qu’il y a beaucoup d’impondérables à considérer.

Est-ce que c’est économique de le faire? Qu’est-ce qu’on fait aussi avec l’arsenic une fois qu’il a été extrait? C’est important de trouver une façon d’en disposer une fois que c’est fait. Ça fait partie des aspects qu’on va investiguer dans le cadre du projet , souligne Jean-François Boulanger.

Les projets de recherche comme celui-ci se réalisent sur plusieurs années. Actuellement, nous travaillons sur notre plan de réduction des émissions atmosphériques, mais nous nous préparons déjà à la suite et le projet de M. Boulanger est une piste que nous explorons en ce sens , renchérit Cindy Caouette.

Le campus de Rouyn-Noranda de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Une contribution souhaitée

M. Boulanger précise qu’il est heureux que l’UQAT soit mise à contribution afin de trouver des solutions pour réduire les émissions atmosphériques.

Je trouvais que c’était un manque de valorisation au niveau de ces ressources, de pouvoir contribuer à l’approvisionnement d’éléments qui sont difficiles à trouver. Le tellure, par exemple, est un élément extrêmement rare. C’est sûr aussi qu’avec toute la polémique autour de l’arsenic, ça nous intéresse de savoir si ça peut avoir un impact , raconte-t-il en faisant remarquer que la recherche est également une façon pour les chercheurs de contribuer à la société.