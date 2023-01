Des vents forts perturbent certaines activités aux Îles-de-la-Madeleine

Des averses de neige et des rafales allant jusqu’à 90 kilomètres à l’heure ont eu lieu aux Îles dans la nuit de lundi à mardi et dans la journée de lundi, selon Environnement Canada.

Toujours selon l’organisation fédérale, des averses de neige pourraient survenir en fin de soirée mardi et au cours de la nuit de mardi à mercredi et les vents du Nord-ouest devraient diminuer pour des rafales allant jusqu’à 60 kilomètres à l’heure.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 500 foyers madelinots sont actuellement privés d’électricité, selon Info-Pannes. La majorité des clients touchés résident à Havre-aux-Maisons et à Grande-Entrée.

Selon Hydro-Québec, deux équipes sont sur le terrain afin de rétablir la vingtaine d’interruptions de courant aux quatre coins de l’archipel.

Des équipes de Gaspé viendront également prêter main-forte, explique la porte-parole d’Hydro-Québec, Marie-Eve Duguay.

C’est certain qu’il y en a au moins une qui va se déplacer et on regarde pour en mobiliser d’autres au besoin, indique Mme Duguay. On comprend que la température est en train de s’améliorer du côté des Îles-de-la-Madeleine, donc ça va permettre le déplacement [des équipes].

Marie-Eve Duguay précise que ces équipes devaient être mobilisées jeudi prochain, mais que leur départ a été devancé dans le but d’épauler les équipes sur place .

Les heures prévues pour la reprise du service varient d’une panne à l’autre, mais celles de Havre-aux-Maisons devraient être réglées au cours de l’après-midi, selon Hydro-Québec.

Les équipes gaspésiennes devraient prendre la relève des effectifs madelinots dès leur arrivée, en soirée mardi.

La semaine dernière, des équipes gaspésiennes ont tenté d’aider les Madelinots aux prises avec des pannes causées par le verglas. Or, celles-ci n’ont jamais été en mesure de se rendre sur l’archipel en raison des conditions météorologiques.

Suspension de cours

Le Centre de services scolaire des Îles (CSSÎ) a pris la décision mardi de suspendre les cours de ses établissements en raison des conditions routières pour les autobus scolaires .

Pour les écoles primaires et pour la formation des adultes, les cours ont été suspendus pour l’après-midi. Du côté des écoles secondaires, les cours ont été suspendus pour la journée de mardi.

Avec les informations de Roxanne Langlois.