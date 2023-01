Maria Arentsen : traiter avec humanité les personnes ayant une déficience intellectuelle

Huit personnes siègent à ce nouveau conseil consultatif formé par le gouvernement manitobain.

Professeure d'espagnol à l'Université de Saint-Boniface, Mme Arentsen, qui se considère comme une militante pour les questions touchant les déficiences intellectuelles, se dit honorée d'avoir été nommée à ce poste.

Elle estime que la mise sur pied de ce conseil par la province est une excellente initiative .

C'est très difficile quand on travaille dans une sphère administrative d'être en contact avec des personnes ayant une déficience intellectuelle et avec leurs familles, qui vivent les situations quotidiennes , explique-t-elle.

« C'est très important d'être près des personnes, de connaître leurs besoins, leur quotidien et où il faut investir. » — Une citation de Maria Fernanda Arentsen, membre du Conseil consultatif sur les questions touchant les personnes ayant une déficience intellectuelle

La semaine dernière, lors de l'annonce des premiers membres de ce conseil, la ministre des Familles et responsable de l’Accessibilité, Rochelle Squires, a indiqué qu'il apportera de l'expertise et de la passion et façonnera les programmes et services destinés aux Manitobains et aux Manitobaines ayant une déficience intellectuelle et à leur famille .

Maria Fernanda Arentsen a un frère qui vit avec la trisomie 21. Elle agit comme aidante naturelle auprès de lui.

Les personnes ayant une déficience intellectuelle, rappelle-t-elle, sont des gens qui ont un rapport à la vie différent de nous et qui ont leur propre compréhension du monde. Très souvent ce sont des gens très heureux et très joyeux .

Maria Arentsen et son frère Pablo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

La professeure constate que l’on manque souvent d'humanisme dans une société où l’on est à la course du travail et du temps .

Quand on partage des moments avec une personne qui a une déficience intellectuelle, on comprend que nous sommes beaucoup plus que notre travail, que notre productivité. C'est d'être là comme humain et de partager des joies et des tristesses, en faisant attention à qui nous sommes vraiment et pas seulement à ce que nous faisons.

Les défis de la clientèle francophone

Maria Fernanda Arentsen croit que le fait qu'elle est Franco-Manitobaine a compté dans la sélection de sa candidature au sein du Conseil.

Selon elle, les défis sont beaucoup plus complexes pour les familles francophones dont un membre a une déficience intellectuelle.

Des familles francophones doivent élever leurs enfants en anglais parce qu'il n'y a pas assez de services en français. C'est inquiétant , souligne-t-elle.

De plus, elle déplore le fait que les gens avec une déficience intellectuelle ne sont pas visibles dans la sphère publique. La population doit être mieux informée , dit-elle.

Manque de ressources

Mme Arentsen note le sous-financement des ressources destinées aux personnes vivant avec des déficiences intellectuelles et les difficultés de rétention de personnel dans les milieux où on prend soin d'eux. Elle souhaite qu'il y ait des investissements gouvernementaux pour combler les manques.

Le Conseil consultatif commencera ses travaux au cours des prochaines semaines.

Maria Fernanda Arentsen dit avoir hâte de commencer à travailler avec les autres membres de ce conseil, qui eux aussi connaissent bien les questions touchant les personnes avec une déficience intellectuelle.