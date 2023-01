15 000 $ d’amende et 25 jours de prison pour un Albertain qui a pris des fossiles en C.-B.

Un jugement de la cour provinciale rendu public cette semaine a dévoilé que Bennward Dale Ingram a plaidé coupable à un chef d’accusation de fouille archéologique illégale sur des terres protégées en vertu de la Loi sur les terres. L’Albertain doit aussi payer une amende de 15 000 dollars.

À l’été 2020, l’homme de 39 ans et trois autres personnes ont utilisé des outils électriques et une masse pendant plus de deux heures sur le site Six Peaks Dinosaur Track. Ce site se trouve près de Hudson's Hope, à un peu plus de 350 km au nord-est de Prince George.

Le document indique également que de grands morceaux de fossiles ont soit été retirés, endommagés ou détruits. Les outils électriques comprennent un générateur portable, un compresseur d’air et un burin pneumatique.

Le jugement précise que M. Ingram, qui vit en Alberta, et ses acolytes se sont arrêtés seulement lorsque des témoins se sont présentés devant eux.

Le site Six Peaks Dinosaur Track est protégé par la loi depuis 2016. Découvert en 2008, il regorge de fossiles sur près de 750 mètres carrés.