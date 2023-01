Un court-métrage d’animation lié à l’explosion d’Halifax en 1917 est nommé aux Oscars

The Flying Sailor (Le matelot volant) d’Amanda Forbis et de Wendy Tilby, de Calgary, est produit par l’Office national du film du Canada.

Le dessin animé s’inspire de l’étonnante et véridique histoire d’un homme soufflé dans les airs sur deux kilomètres par l’explosion de 1917 à Halifax, la plus puissante explosion accidentelle non nucléaire que le monde ait connue.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'œuvre de 7 minutes et 45 secondes est finaliste dans la catégorie meilleur court-métrage d’animation et est en compétition avec quatre autres court-métrage.

Nous sommes absolument soufflées par cette formidable nouvelle et, comme notre matelot, nous planons littéralement ! , ont déclaré les auteures qui en sont à leur troisième nomination aux Oscars de leur carrière.

La 95e cérémonie de remise des Oscars se tiendra le dimanche 12 mars à Los Angeles. Elle sera télévisée en direct sur la chaîne ABC , ainsi que dans plus de 200 régions du monde.

Une étonnante histoire

En 1917, deux navires sont entrés en collision dans le port de Halifax, provoquant l’explosion accidentelle la plus importante de l’histoire. Parmi les comptes rendus tragiques de la catastrophe figure l’étonnante histoire d’un marin qui se trouvait alors sur les quais. Soulevé par le souffle de l’explosion, il est retombé à deux kilomètres du port, complètement dénudé, mais sain et sauf. The Flying Sailor est une réflexion sur sa trajectoire.

S’appuyant sur des témoignages de chocs traumatiques et d’expériences de mort imminente, les animatrices Wendy Tilby et Amanda Forbis se sont penchées sur ces moments cataclysmiques. En suspendant le marin dans un état de mort imminente, le film observe ces choses de la vie qui sont à la fois fugitives, profondes et tout à fait insignifiantes.

The Flying Sailor a été présenté en première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy 2022, en France, en première nord-américaine au Festival international du film de Toronto et en première états-unienne au Festival du court-métrage de New York.

Le film est également en lice dans la catégorie Meilleur court-métrage d’animation lors de la 50e cérémonie de remise des prix Annie, lesquels saluent l’excellence dans le domaine de l’animation, le 25 février.

Jusqu’à maintenant, l’animation a remporté neuf prix et distinctions internationales. On peut le voir sur le site de l’Office national du film du Canada (onf.ca).