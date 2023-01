Les Griffons officiellement relégués en troisième division du football collégial

Le comité d’appel du RSEQ a jugé que la décision du comité d’évaluation de reléguer la formation de l’Outaouais est raisonnable.

On est serein avec la décision parce qu’on est allé au bout de ce qu’on avait à faire. Nous pensons encore qu’on avait notre place en deuxième division, mais la décision a été rendue et on doit l’accepter , souligne le directeur de la vie étudiante et du soutien à la communauté du Cégep, Daniel Leduc.

Daniel Leduc est responsable des équipes des Griffons en tant que responsable du service des affaires étudiantes et communautaires. Photo : Radio-Canada

Les Griffons s’alignaient en division 2 depuis 2016. Les deux dernières saisons ont toutefois été désastreuses au niveau des performances sur le terrain : l’équipe n’a remporté que deux victoires depuis 2021.

« Notre fiche était la même cette année, mais nous avons perdu des matchs contre les deux finalistes du Bol d’Or par moins de sept points ou moins. On était compétitifs. » — Une citation de Daniel Leduc, responsable du service des affaires étudiantes et communautaires Cégep de l'Outaouais

Les Griffons doivent donc poursuivre leur recrutement avec un argument de vente de moins auprès des joueurs en vue de la prochaine campagne. Ils croient toutefois que le programme est suffisamment bien établi pour continuer d’attirer des joueurs de partout.

Les entraîneurs développent bien les joueurs. Bon an mal an, on retrouve une quinzaine d'athlètes qui vont graduer dans différentes équipes universitaires, au Québec ou en Ontario. Les étudiants-athlètes qui viennent chez nous savent qu’ils vont se développer , poursuit Leduc. Des fois, il vaut mieux aller dans une division inférieure et avoir plus de temps de jeu. On l’a vu avec des joueurs de la région qui allaient en première division et revenaient ensuite chez nous parce qu’ils n'avaient pas vu le terrain.

Remonter en division 2

Personne n’est dupe toutefois, aucun membre des Griffons ne s’est réjoui de la nouvelle d’une rétrogradation de la formation en division 3 au cours des derniers jours. Les responsables ont même déjà les yeux fixés sur la prochaine période d’évaluation dans deux ans.

Le nouvel entraîneur-chef des Griffons, Maxime Saumure, donne ses instructions à ses joueurs pendant un entraînement. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

On va se concentrer sur l'objectif de monter une équipe très compétitive en troisième division pour refaire une demande pour remonter en deuxième division à ce moment. Le son de cloche de mes entraîneurs, c’est que [le recrutement] se passe bien , explique Leduc.

Les Griffons avaient une vingtaine de joueurs vétérans à remplacer après la dernière saison. Le Collège Ahuntsic prendra la place de l’Outaouais dans la division 2 la saison prochaine, alors que le Cégep de Thetford a aussi été relégué.