Trafic de stupéfiants : perquisitions et arrestations à Grande-Rivière

Dans un premier temps, après une poursuite sur quelques kilomètres en voiture et à pied dans le rang Saint-Hilaire, les policiers ont arrêté trois des quatre suspects, qui se trouvaient à bord d’un véhicule.

Selon la SQ , environ 37 000 comprimés de méthamphétamine, près de 1920 grammes de cocaïne, 100 vapoteuses au THC ainsi qu’une importante somme d’argent comptant se trouvaient dans le véhicule des suspects.

Jocelyn Nicolas, 45 ans, de Grande-Rivière, Philippe Desmeules, 43 ans, de L’Anse-au-Griffon, et une femme se trouvaient à bord du véhicule, indique la SQ .

Selon la Sûreté du Québec, Jocelyn Nicolas fait face à de nombreux chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants et pour des bris d’ordonnance et de probation . Pour sa part, Philippe Desmeules se retrouve devant des accusations de trafic de stupéfiants.

L’enquête policière n’étant pas complétée, d’autres chefs d’accusation pourraient venir s’ajouter à ceux déjà connus , ajoute la SQ dans un communiqué.

L’autre suspecte, une femme de 41 ans de Grande-Rivière, a été remise en liberté en attendant la suite des procédures, indique la SQ .

Peu de temps après ces arrestations, une deuxième perquisition a eu lieu dans une résidence de la route de Petit-Pabos à Grande-Rivière, où 30 comprimés de méthamphétamine, quatre vapoteuses au THC et une arme à feu mal entreposée ont été saisis.

La SQ indique que le résident des lieux, un homme de 52 ans, a été arrêté puis a également été remis en liberté par voie de sommation en attendant la suite des procédures.

La Sûreté du Québec précise que cette intervention policière s’est déroulée grâce à des informations du public à l’automne dernier.