La crise des passeports a coûté 14 millions $ en heures supplémentaires en six mois

Au plus fort de la crise des passeports, l’été dernier, le gouvernement du Canada a mis les bouchées doubles pour réduire les arriérés dans les demandes causées par deux ans de pandémie et de restrictions sur les voyages internationaux. En plus d’avoir augmenté ses effectifs, Emploi et Développement social Canada (EDSC) affirme avoir dépensé plus de 14 millions de dollars en heures supplémentaires entre juin et décembre 2022.