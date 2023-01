Expropriation déguisée : Saint-Augustin condamnée à payer 150 000 $

En 2020, Simon Bouffard s'est tourné vers les tribunaux concernant l'achat d'un lot dans le rang des Mines, au sein du site patrimonial du Domaine des Pauvres.

Ce domaine possède trois éléments historiques, selon les documents de Cour, dont une maison, des vestiges d'une chapelle du 19e siècle située sous une grange et un calvaire.

Toujours selon les documents, Simon Bouffard a divisé le lot en trois, avec l'autorisation de la Ville, dans le but d'y construire, notamment, une maison sur l'un d'entre eux.

Or, la Ville de Saint-Augustin a tenté en 2019 de suspendre le projet de M. Bouffard en adoptant un projet de règlement pour protéger le Domaine des Pauvres.

Ce règlement fait en sorte d’interdire toutes altérations des lieux situés dans le Domaine des Pauvres, dont le Lot fait partie, pendant 30 jours, notamment l’interdiction de modifier le terrain, d’abattre des arbres ou de modifier, déplacer ou construire quelque infrastructure que ce soit sur ces immeubles, soit jusqu’au 1er septembre 2019 , peut-on lire dans le jugement.

La ville de Saint-Augustin a également demandé au ministère de la Culture de protéger le domaine, ce qui a finalement été refusé.

La municipalité en rajoute

Le 3 septembre, l'administration du maire Sylvain Juneau a voté un avis de motion pour modifier un règlement dans le but de rendre prohiber toute toute nouvelle construction sur le site patrimonial du Domaine des Pauvres.

Lors d'une consultation publique en septembre 2019, le maire Sylvain Juneau a précisé ses intentions. Vous êtes propriétaire d’un terrain, mais vous ne pouvez pas construire dessus et puis vous ne pouvez pas rien faire dessus. On ne vous doit rien puis c’est tout. On peut s’asseoir avec vous en temps et lieu et essayer de voir s’il n’y a pas quelque chose qu’on pourrait faire pour essayer de, je ne sais pas quel terme utiliser là, minimiser, mitiger, diminuer votre préjudice , avait alors indiqué le maire.

Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures depuis 2015. Photo : Radio-Canada

C'est à la suite de cette consutlation que la ville a reçu une mise en demeure du propriétaire.

Jugement

Dans son jugement, la juge France Bergeron estime qu'il s'agit d'une expropriation déguisée. Saint-Augustin a choisi d’inclure le lot dans le site patrimonial du Domaine des Pauvres au lieu d’exercer son pouvoir d’expropriation. Agissant ainsi, elle exproprie le lot, de façon déguisée, puisque l’effet des règlements est de retirer tout usage du lot, voire l’exercice du droit de propriété , tranche la juge.

Elle ajoute que les contraintes imposées par la Ville sont prohibitives , et privent les propriétaires de construire et d'utiliser convenablement le lieu.

Elle condamne la Ville à dédommager le propriétaire, en lui versant une somme de près de 150 000 $ et le remboursement des taxes municipales, notamment, de même que le remboursement des frais de justice et d'expertise.