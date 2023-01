Les différentes visions sur l’avenir de l’église Saint-Anselme retardent le projet

Le projet d’avenir de l'église désacralisée de Saint-Anselme dans la communauté acadienne de West Chezzetcook tarde à se réaliser parce que les organismes communautaires ont mis un certain temps à s’entendre.

Lorsque l’église a été désacralisée en août 2022, une onde de choc s’est propagée dans la petite communauté de la Nouvelle-Écosse.

Une rencontre communautaire a suivi, et les gens semblaient intéressés par une transformation du bâtiment en centre d’interprétations des arts.

La stratégie, c’était au moins d'enregistrer l’église comme monument du patrimoine en Nouvelle-Écosse , explique Valentin Alfano, directeur général de L'Acadie de Chezzetcook.

Valentin Alfano, directeur général de l'Acadie de Chezzetcook. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Valentin Alfano

Mais avant-tout l'organisme a débuté la rédaction d’un plan détaillé du projet pour le présenter à l’archidiocèse dans le but de racheter le bâtiment pour un dollar symbolique.

En septembre 2022, l’ébauche du plan était prête.

Monter un plan d’affaire en un mois, trouver des financements, créer un groupe de travail et commencer à imaginer une programmation, ç’a été un travail monstre pour L'Acadie de Chezzetcook confie le directeur général.

Tentative de dernière minute

L’organisme a donc été surpris à la mi-décembre de recevoir un courriel de la Société de préservation de Saint-Anselme qui disait avoir embauché un avocat pour récupérer le bâtiment et en faire à nouveau un lieu de culte.

On voulait tout essayer pour récupérer notre église , affirme Madeline Oldham, présidente de la Société de Conservation de Saint-Anselme.

L’église Saint-Anselme, une des seules églises catholiques acadiennes de la côte sud de la Nouvelle-Écosse. Elle a été fondée par les communautés acadiennes et mi'kmaw de la région. Photo : Gracieuseté : Valentin Alfano

Elle explique comment l’église occupe une grande place dans la vie des membres de la communauté depuis des années.

La décision de tout tenter pour conserver le bâtiment en tant qu’église a surpris Valentin Alfano.

« Il y avait vraiment un alignement des planètes autour de ce projet et du coup, on était encore plus déçus » — Une citation de Valentin Alfano, directeur général de l’Acadie de Chezzetcook.

Pas de retour à un lieu de culte

Finalement le dossier de la Société de préservation de Saint-Anselme a été rejeté par l’église.

L'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth a soulevé le manque de ressources humaines et financières, l’état du bâtiment, et la faible fréquentation comme obstacle au projet d’église.

Pour diverses raisons, l'église a été sécularisée, écrit Aurea Sadi, la porte-parole de l'archidiocèse.

Les éléments rendant l'espace sacré ont été retirés et le bâtiment a été décrété comme ne servant plus au culte.

Les installations de l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth. Photo : CBC/Paul Poirier

L'archidiocèse continue quand même de discuter des plans potentiels pour le bâtiment qui lui appartient toujours.

La situation de l'église Saint-Anselme est un sujet de conversation permanent , assure la porte-parole.

Certification patrimoine

Madeline Oldham affirme maintenant qu’elle aimerait revenir sur le plan de L'Acadie de Chezzetcook en y ajoutant autant de détails que possible pour s’assurer l'approbation de l'archidiocèse.

En attendant, la Société de Préservation de Saint-Anselme a tout de même déposé une demande auprès de la Municipalité régionale d’Halifax pour que le bâtiment soit reconnu comme étant un patrimoine néo-écossais.

Pour le moment, pas de réponse de la municipalité, mais elle espère que ce sera accepté pour que l’organisme ait accès à plus de fonds pour l’entretien du bâtiment.

Le directeur général de l’Acadie de Chezzetcook croit que les derniers mois auraient pu être beaucoup plus efficaces. On a loupé une opportunité sur le plan financier et communautaire , dit Valentin Alfano.

Ça nous fait perdre 4 ou 5 ans sur un projet qui de toute façon va aboutir.

Avec les informations de Kheira Morellon