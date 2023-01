Un peu plus d’un an après son départ prématuré, Karim Ouellet sera célébré à l’occasion d’un grand spectacle intitulé Bye Bye Karim, au Grand Théâtre de Québec, le 1 er avril. Il s’agit d’une reprise de l’hommage que ses collaborateurs et amis lui avaient rendu aux Francos de Montréal, en juin.

Ce projet de spectacle est né lors d’une réunion intime entre amis, en janvier 2022. Le partenaire musical de Karim Ouellet, Claude Bégin, sa sœur, la rappeuse Sarahmée, son complice, le batteur Olivier Beaulieu, et les copains de Valaire ont voulu faire revivre une dernière fois en musique le plus doux renard .

L’hommage qui en est né et qui a été présenté aux Francos de Montréal a permis de mettre en lumière les grandes qualités de mélodiste de l’artiste disparu trop tôt à l’âge 37 ans. Bien reçu par la critique, il soulevait en outre la question d'un hommage similaire à Québec, sa ville d'origine.

C’est un spectacle rempli d’amour et de bienveillance. Québec était sa ville et c’est pour cela que nous voulons offrir cet hommage à ses fans et aux citoyens , a laissé savoir Olivier Beaulieu.

La Bronze lors du spectacle-hommage « Bye Bye Bye Karim», lors de la 33e édition des Francos de Montréal, le 12 juin 2022. Photo : Gracieuseté - Équipe Spectra / Benoit Rousseau

Parmi les artistes qui monteront sur scène au Grand Théâtre, on retrouvera notamment Fanny Bloom, Claudia Bouvette, Claude Bégin, Valaire, Pascale Picard, Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble, Gabrielle Shonk, Sarahmée et La Bronze. Ils seront appuyés d’une dizaine de musiciens et de choristes sous la direction musicale d’Olivier Beaulieu. Seule absence notable, Ariane Moffatt ne sera pas de l’alignement présent à Québec.

Le spectacle Bye Bye Karim est présenté entre autres par la Ville de Québec, qui offrira des billets à différents organismes communautaires. Les billets pour ce spectacle seront disponibles à partir du 27 janvier, 10h, à la billetterie du Grand Théâtre.

Karim Ouellet Photo : Gracieuseté

Impressionnante feuille de route

Karim Ouellet est mort en novembre 2021, mais son décès n’a été constaté que deux mois plus tard, en janvier 2022. Il a laissé en héritage une discographie succincte, mais riche, avec les Plume (2011), Fox (2012), dont était tiré son grand succès L’Amour, et Trente (2016). Il a également signé deux minialbums, Leçon d’amour étrange (2009) et Aikido (2016).

En 2012-13, l’auteur-compositeur-interprète avait été nommé Révélation Radio-Canada. Dans les années qui allaient suivre, il allait remporter huit Félix, dont ceux de l’interprète masculin de l’année (2013) et de l’artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec (2014). En 2014 et 2017, il a également remporté le Juno de l’album francophone de l’année au pays.