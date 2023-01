Stages en région : le pour et le contre selon deux futurs médecins en externat à Chandler

L’Université Laval a reçu une pétition signée par 300 futurs médecins reprochant à la faculté de ne pas les avoir informés suffisamment à l'avance de cette manière de procéder.

Originaire de Québec, Yoaa Parent a signé la pétition. Elle a toutefois choisi de faire son stage en Gaspésie pour une deuxième année. L’enthousiasme d’un collègue qui s'était exprimé à la suite de son expérience l’avait convaincue.

Pour moi, ça a été un coup de cœur immédiat parce que l'exposition à Chandler, c'est vraiment incroyable comparativement à ce que les étudiants peuvent avoir en ville , commente-t-elle. Le fait d'être avec les patrons, de pouvoir assister à toutes les chirurgies, ça m'interpellait beaucoup.

Par contre, le fait de côtoyer de près les superviseurs peut être perçu comme insécurisant, selon des témoignages entendus par Yoaa Parent. Le fait qu'on est très exposé au patron, les attentes peuvent avoir l'air un peu plus élevées par rapport à ça , mentionne-t-elle.

Pour sa part, elle apprécie le fait d'avoir une rétroaction immédiate. Quand on est en ville, observe-t-elle, on est un petit peu caché, si on veut, par les autres étudiants et nos possibilités d'interaction sont vraiment diminuées.

La beauté de la nature a aussi pesé dans la balance.

Pour Derek Dunn, originaire de Chandler, le choix était évident. Il souhaite d’ailleurs revenir travailler après l'obtention de son diplôme.

Tout comme Yoaa Parent, il estime que la proximité avec les patrons est facilitante.

On travaille seul avec le patron alors qu’en ville, on peut être cinq à six étudiants par médecin superviseur , explique-t-il. On va être seul avec lui, puis on va voir toute la journée de clinique, donc on va voir tous les patients.

Selon lui, les horaires un peu moins chargés que ceux des hôpitaux des grands centres représentent un grand avantage.

« Comme on est beaucoup moins d'étudiants à réviser nos patients, ça prend beaucoup moins de temps et on a un meilleur équilibre de vie. » — Une citation de Derek Dunn, étudiant en médecine

Il y a aussi plus d’opportunités de faire sa place. Moi, si je veux aller en chirurgie, je peux être premier assistant sur presque toutes les chirurgies , ajoute-t-il.

Pour Derek Dunn, le fait d’évoluer dans un petit milieu, qu’il perçoit comme très chaleureux, est également un grand avantage. C’est très facile de se créer un réseau de connaissances , dit-il.

Il croit que des efforts devraient être mis pour inciter plus de jeunes de la région à étudier en médecine puisqu'ils seraient naturellement enclins à revenir travailler dans leur milieu d’origine.

La pénurie de logements et de places en garderies ainsi que l’offre de transport déficiente sont des problématiques soulevées maintes fois en Gaspésie. Elles figurent parmi les facteurs qui peuvent susciter de la réticence chez les étudiants à y faire leur externat.

Selon Yoaa Parent, le retour du train de passagers faciliterait les choses puisque le trajet permettrait aux étudiants de travailler tout en voyageant.