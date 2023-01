Une fausse infirmière de T.-N.-L. fait face à neuf accusations

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve, à Saint-Jean, a accusé Lisa Strickland - qui a également utilisé les noms de famille Driscoll, O’Driscoll et Harris - de trois chefs de fraude, de trois bris de probation, de deux chefs de vol d’identité et d’un chef de parjure.

Elle fait également face à un chef d’accusation de violation de la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et à un chef d’accusation de violation de la Loi sur les infirmières et infirmiers autorisés.

Entre-temps, la GRC de Gander a accusé Mme Strickland de vol de moins de 5000 $ et de vol d’identité. Toutes les questions seront réglées par la cour provinciale de Saint-Jean.

Brève comparution mardi

Lisa Strickland a comparu brièvement devant le tribunal par téléphone mardi matin. Elle a téléphoné depuis sa cellule de Saint-Jean et a mentionné au juge qu’elle était atteinte de la COVID-19. Quand on lui a demandé si elle comprenait les accusations portées contre elle, elle a répondu oui.

Lisa Strickland a été arrêtée lundi. Elle passera au moins une nuit de plus dans sa cellule en attendant une enquête sur le cautionnement, qui est prévue pour mercredi à 9 h 30.

La femme âgée de 43 ans a été démasquée par la Régie de santé de l’Est qui a découvert qu’elle avait fait 25 quarts de travail au foyer de soins Lakeside Homes de Saint-Jean en tant qu’infirmière autorisée. Elle a utilisé le nom d’une infirmière réelle.

Une enquête de CBC a révélé qu’elle avait également travaillé comme infirmière auxiliaire au foyer de soins Chancellor Park à Saint-Jean pendant plus d’un an, ainsi que des séjours aux foyers Lane et Kenny Pond. Elle est maintenant accusée d’avoir fraudé ces trois maisons de retraite et d’avoir volé l’identité de deux vraies infirmières.

Bris de probation

CBC a également confirmé que Lisa Strickland a été reconnue coupable de « négligence ayant causé la mort », après le décès de son fils de quatre ans en 2017 à Hamilton. En 2021, elle a été condamnée à deux ans et demi de prison, mais elle n’a purgé que 75 jours supplémentaires en raison du temps passé en détention provisoire. Elle est ensuite retournée à Terre-Neuve. Selon les dossiers judiciaires, elle vit actuellement à Saint-Jean.

En janvier 2021, Lisa Strickland a plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de son fils Kane Driscoll, 4 ans, survenue le 27 septembre 2017 à Hamilton, en Ontario. Photo : Lisa Strickland / Facebook

Mme Strickland était toujours en probation lorsqu’elle a travaillé dans les trois foyers de soins de Saint-Jean, ce qui a entraîné les accusations de violation des conditions du tribunal.

Selon les accusations, Lisa Strickland a travaillé à Saint-Jean entre mars 2021 et juillet 2022. La Force constabulaire royale de Terre-Neuve a mentionné qu’elle a été avertie le 10 juin. La Régie de santé du Centre a ajouté que l’accusée a commencé à travailler à Gander en août et a eu son dernier quart au début de novembre.

Tout au long de l’enquête, la Force constabulaire royale de Terre-Neuve a déterminé que Mme Strickand a postulé et obtenu des postes d’infirmière sous divers [noms de famille], y compris Driscoll, O’Driscoll, Strickland et Harris, avec l’utilisation de prénoms similaires , lit-on dans un communiqué de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve.