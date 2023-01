Procès de Patrice St-Amand : menaces et incendie criminel racontés par des témoins

Au deuxième jour du procès pour tentative de meurtre de Patrice St-Amand, des témoins ont été appelés à raconter les heures précédant et celles suivant l’agression qu’aurait subie Sylvie Lachapelle à son commerce, l’Hôtel Central Parent.

Après avoir quitté l’hôtel de Parent, Patrice St-Amand aurait tenté d’incendier un autre relais pour motoneigistes avant de s’enfuir vers Casey, où il a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L'accusé fait aussi face à des accusations d'incendie criminel, de délit de fuite, de menaces de mort et d'introduction par effraction.

Daniel Laliberté est propriétaire d’un relais de motoneigistes situé au lac Dandurand, à Parent. Le 2 janvier 2020, il a accueilli à son auberge un groupe composé d’une dizaine de personnes. Parmi celles-ci, Patrice St-Amand qui s’était joint à la bande de motoneigistes mais qui ne semblait pas le bienvenu .

Il raconte que l’accusé avait alors un comportement dérangeant. Il parlait fort, consommait de l’alcool et buvait même dans le verre des autres motoneigistes. Exaspéré par son attitude, M. Laliberté lui a demandé de quitter les lieux. C’est manifestement ce qui aurait mis le feu aux poudres.

Plusieurs témoins ont rapporté depuis le début du procès qu’à son arrivée à l’hôtel Central Parent, Patrice St-Amand disait à qui voulait bien l’entendre qu’il retournerait sur place pour tuer Daniel Ti-Rouge Laliberté ainsi que certains membres du groupe de motoneigistes.

La preuve présentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) suggère que l’accusé aurait ensuite proféré des menaces de mort à quelques clients de l’Hôtel Central Parent, puis, aurait tabassé, la propriétaire Sylvie Lachapelle.

Des flammes de six pieds

Daniel Laliberté dormait lorsque deux hommes ont frappé à sa porte en pleine nuit. Ils venaient l’informer qu’un incendie venait d’éclater à son relais. Au même moment, il a vu une motoneige passer à toute vitesse. Sa description correspond à celle que conduisait Patrice St-Amand plus tôt dans la journée.

Je me suis dirigé rapidement sur place. Neuf personnes étaient en danger au dortoir. Il y avait deux foyers d’incendie et sur l’un d’eux, les flammes atteignaient environ six pieds.

Anthony Claveau est l’un des trois hommes qui ont participé à l’extinction du brasier. Il a dû utiliser une pelle et de la neige pour terminer le travail. Il explique avoir lui aussi aperçu la motoneige d’un modèle distinctif. La lumière, fixée aux poignées, la rend facilement identifiable selon tous les témoins interrogés depuis le début du procès.

Un intrus dans son chalet

Steve Coulombe et deux amis ont été intrigués par la présence d’une trace fraîche de motoneige dans l’entrée de cour du chalet familial situé à Casey.

J’ai aperçu la motoneige près du chalet et par la fenêtre, j’ai vu quelqu’un assis dans le lit. Je lui ai crié de sortir de là, qu’il n’était pas chez lui. Il est venu me rencontrer sur le perron , a-t-il expliqué au juge.

Patrice St-Amand aurait expliqué avoir été victime d’une embardée à motoneige. Il prétendait avoir la clavicule brisée et qu’il s’était introduit dans le chalet pour y trouver refuge.

Mais moi j’avais parlé avec quelqu’un un peu plus tôt qui m’avait raconté ce qui s’était passé dans la nuit à Parent. Je savais donc que j’avais cet homme dans mon chalet , raconte M. Coulombe, qui a alors senti une forte odeur d’essence et de propane venant de l’intérieur.

Son ami a coupé l’alimentation de propane du chalet et ouvert les fenêtres pour aérer la place. Steve Coulombe, lui, a aperçu une hache sur le sac à dos de l’accusé.

Je l’ai prise et je l’ai lancée dans le bois. Je ne lui faisais pas confiance. On lui a demandé de s’en aller.