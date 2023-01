Revitalisation du centre-ville : Gatineau veut bonifier son offre culturelle cet été

Après avoir dressé un bilan budgétaire positif de son projet de relance du centre-ville en 2022, la Ville de Gatineau souhaite élargir son offre culturelle cet été, afin de la rendre plus inclusive.

On souhaite parler à chacun des citoyens de la Ville de Gatineau. On veut que le citoyen de Buckingham se sente concerné par le centre-ville, aussi bien que celui de la rue Garneau , a déclaré Catherine Bellemare, directrice territoriale pour le secteur de Hull.

Mme Bellemare et son équipe ont présenté aux élus municipaux, mardi, le bilan des mesures budgétaires de la première année du plan de relance du centre-ville durement éprouvé par la pandémie.

En janvier 2022, le conseil municipal avait approuvé un budget de plus de six millions de dollars sur trois ans afin d’encourager l'offre culturelle au centre-ville.

Un mois plus tard, le budget a permis d’installer une place publique et une rue commerciale temporaire, en plus d'aires de détente.

Parmi les mesures mises en place en 2022, la rue Eddy a accueilli son premier festival, tandis qu’à quelques pas de là, les citoyens ont pu profiter des diverses animations sur la rue Laval.

On a eu beaucoup de commentaires positifs , a ajouté Mme Bellemare.

En route vers l'été 2023

Forte de son succès, la Ville réfléchit déjà à la façon d'élargir son offre en 2023.

Pour y arriver, elle divisera ses objectifs en trois étapes.

Tout d’abord, d’un point de vue logistique, la Municipalité souhaite embaucher un coordonnateur qui pourrait agir sur toute l’année . Elle souhaite aussi d'ores et déjà affecter un budget en vue des activités de l’été prochain.

Dans le volet animation, l'administration municipale a l’ambition de développer un partenariat et de créer un comité réviseur avec des organismes comme Vision Centre-ville et Tourisme Outaouais, notamment.

Mme Bellemare et son équipe veulent surtout tester de nouvelles idées d’animation en concordance avec le Bal de neige, en plus de mieux utiliser le ruisseau de la brasserie et tester une nouvelle stratégie de promotion.

Finalement, l’équipe entend concentrer ses efforts sur la place Laval, elle veut notamment améliorer la programmation des activités.

Il n’y aura pas nécessairement [que] de spectacles, mais aussi de la guimauve, des food trucks , indique Mme Bellemare.

L’idée est d’inclure différentes communautés de la Ville grâce à des espaces familiaux et des activités de fin de soirée, précise la directrice territoriale. L’administration municipale entend commencer sa campagne d’événements dès cet été, afin d’attirer aussi les gens des alentours de Gatineau, entre autres.

Plus de détails à venir.