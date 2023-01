Changements proposés au programme de terrasses CaféTO de Toronto

La Ville de Toronto propose des modifications au programme CaféTO qui feront de l'initiative temporaire un programme durable pour les restaurants et cafés torontois.

Un rapport, en date du 17 janvier, propose de modifier certains critères pour le programme permanent de terrasses en bordure de rue.

Le comité exécutif de la Ville de Toronto se penchera sur ce nouveau rapport, mardi prochain, le 31 janvier.

Il recommande notamment de revenir au processus de demande de permis d'avant la pandémie pour tous les types d'établissements admissibles et le retour aux exigences de construction de plateformes temporaires dans les zones de cafés en bordure de rue.

Le document propose également un programme de subventions pour aider les entreprises à répondre à ces exigences.

Le rapport recommande aussi de rétablir les frais de demande uniques et les nouveaux frais de permis pour les restaurants en bordure de rue et les cafés-terrasses , car les coûts de ce programme sont entièrement payés par la Municipalité.

La Ville se fait toutefois rassurante. Deux subventions pour les petites entreprises et les zones d'amélioration commerciale continueront d'être octroyées en 2023.

Plus de 1300 bars et restaurants ont profité de CaféTO en 2022. Photo : CBC/Evan Mitsui

En plus de rendre l'initiative CaféTO accessible à long terme, la Municipalité s'est engagée à soutenir les petites entreprises dans le budget de 2023 en protégeant la réduction de 15 % de l'impôt foncier dont bénéficient actuellement 29 000 petites entreprises de Toronto , écrit la Ville dans son communiqué.

Le programme CaféTO a débuté en 2020 pour aider les propriétaires de bars et de restaurants pendant la pandémie en fournissant des espaces de restauration extérieurs.

Le programme CaféTO rend les rues de Toronto plus attrayantes, sûres et accessibles tout en continuant à permettre aux restaurants et aux bars de fonctionner avec un espace élargi à l'extérieur , affirme la Ville de Toronto.

Au total, 1327 établissements torontois ont profité de CaféTO en 2022, 1213 en 2021 et 801 en 2020.