Les survivants du pensionnat de l’Île-à-la-Crosse intentent un recours collectif pour demander une indemnisation pour les préjudices et les violences qu’ils ont subis alors qu'ils fréquentaient cet ancien pensionnat. Ils ont le soutien du comité des survivants de l’Île-à-la-Crosse et de la Nation métisse de la Saskatchewan.

La poursuite déposée devant la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan à la fin du mois de décembre intervient après de nombreuses années de tentatives infructueuses pour négocier une indemnisation équitable avec les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada, selon un communiqué de United4Survivors.ca.

Le communiqué précise que les survivants du pensionnat de l’Île-à-la-Crosse ont dû faire face à des violences physiques, sexuelles et psychologiques de la part du personnel du pensionnat.

Les préjudices subis par les survivants ont entraîné des troubles de santé mentale de longue durée, et la perte de leur culture, de leur langue et de leur identité autochtone , indique le communiqué, soulignant que ces préjudices continuent d’avoir un impact néfaste sur les survivants du pensionnat, leur famille et leurs enfants.

Les survivants et leur famille méritent la reconnaissance, la justice et l'indemnisation. Les survivants meurent, et nous perdons du temps. Il faut agir dès maintenant , affirme un survivant intergénérationnel, Duane Favel. Son père a fréquenté le pensionnat de l’Île-à-la-Crosse dans les années 1940 et 1950.

Nous sommes prêts à négocier et nous invitons le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan à collaborer avec les survivants et leur famille , souligne-t-il.

De son côté, la vice-présidente de la Nation métisse de la Saskatchewan, Michelle LeClair, précise qu’elle espère que les deux ordres de gouvernement, fédéral et provincial, vont agir pour trouver un règlement équitable pour les survivants.