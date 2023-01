Les Wolves de Sudbury célèbrent les peuples autochtones

L’équipe de hockey junior s’est associée au centre de santé Shkagamik-Kwe pour l’événement.

Après le match, les chandails seront mis aux enchères et tous les profits iront au centre pour soutenir les jeunes Autochtones dans la pratique de sports et leurs besoins en santé mentale.

Plus de 24 000 Autochtones résident dans les régions du Grand Sudbury et de Manitoulin, et il est très important que nos équipes fassent partie de leur culture et que nous utilisions nos plateformes pour la réconciliation , affirme le propriétaire des Wolves, Dario Zulich, dans un communiqué.

Grâce à nos efforts collectifs de réconciliation, nous célébrons la résilience des personnes, les partenariats et le respect réciproque de ce à quoi ressemblent les organisations qui se rassemblent , indique, de son côté, Angela Recollet, du centre de santé Shkagamik-Kwe.

Le chandail a été conçu par une artiste autochtone locale, Raven Debassige, avec l’aide de Mélanie Laquerre, directrice de création au centre de santé.

Le chandail rendant hommage aux peuples autochtones comprend un nouveau logo conçu par l'artiste locale Raven Debassige. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Je voulais juste traduire quelque chose qui engloberait à la fois les loups, mais aussi cette fierté autochtone et la réconciliation , affirme Raven Debassige.

Les chandails pourront être achetés via un encan silencieux en personne et un encan en ligne. Les enchères en ligne se termineront le 30 janvier.

Les Wolves vendront aussi un nombre limité de t-shirts avec le même logo que les chandails et une partie des bénéfices sera également versée au centre.

Avant le match, l'équipe accueillera les concepteurs du chandail et deux jeunes autochtones pour une mise au jeu protocolaire.