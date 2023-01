Muskrat Falls : un problème de transmission a privé de courant des milliers d’abonnés

Des abonnés à Saint-Jean, Corner Brook, Stephenville et dans la péninsule de Burin, notamment, ont été privés de courant pendant environ 55 minutes.

Selon la société Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, les interruptions de courant découlent du coupe-circuit d’une importante ligne électrique près de Stephenville. Il s’agit du lien maritime entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse et de la cause de l’interruption de courant dans la région de Stephenville.

Le coupe-circuit s’est activé une seconde fois durant les efforts de rétablissement du courant.

Les installations hydroélectriques de Muskrat Falls, au Labrador. Photo : Nalcor

Le coupe-circuit de la ligne qui relie le Labrador et Terre-Neuve ne s’est pas activé durant les faits, mais la puissance du courant a fortement diminué, de 450 MW à 175 MW, ce qui a entraîné des interruptions ailleurs à Terre-Neuve.

Les coupe-circuits sont conçus pour protéger le système électrique de tout autre problème d’équipement, et durant ce processus, les abonnés peuvent momentanément perdre le courant, explique Hydro TNL.

Puis, la puissance du courant sur la ligne du Labrador a remonté à 422 MW et le service a été rétabli.

Hydro TNL ne précise pas la cause du déclenchement du coupe-circuit. La société dit poursuivre son enquête.

Une série de revers

Ces nouvelles interruptions de courant font partie d’une série de revers subis récemment par les installations de Muskrat Falls et ses lignes de transmission.

Hydro TNL a reporté plusieurs fois la mise en service de la ligne du Labrador en raison de problèmes informatiques. Cette ligne d'un coût de 4 milliards de dollars est longue de 1100 km. Elle relie Muskrat Falls à la péninsule d’Avalon.

Environ 57 000 abonnés ont perdu le courant à la mi-novembre lorsque le lien maritime a mal fonctionné.

Le 24 novembre, la ligne du Labrador a connu un échec lors d’un test important, ce qui a entraîné des interruptions de courant à grande échelle et l’annulation d’autres tests.

En décembre et au début de janvier, certaines sections de cette ligne sont tombées sur le sol durant une pluie verglaçante.