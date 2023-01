Un contrat de 38 M $ pour la construction de la nouvelle galerie d’art de Thunder Bay

La galerie en a fait l'annonce dans un communiqué et explique que son choix s’est porté sur cette entreprise locale à la suite d’un appel d'offres lancé dans l'ensemble du pays.

La construction devrait débuter sous peu; les travaux sur le site et les fondations doivent commencer cet hiver.

Par voie de communiqué, la présidente du conseil d’administration, Christine Bates, se réjouit de cette décision.

« L’opportunité de travailler avec un entrepreneur local d’expérience pour la construction de cette nouvelle galerie d’art constitue un premier pas important vers la réalisation de ce projet d’envergure. » — Une citation de Christine Bates, présidente du conseil d’administration de la galerie d’art de Thunder Bay

La nouvelle construction remplacera l’édifice sur le campus du collège Confederation qui abrite la collection permanente depuis 46 ans.

L’édifice sera l'un des seuls bâtiments de la ville à respecter un standard de zéro émission nette, soutient la galerie d'art de Thunder Bay. Photo : Patkau Architects et Brook McIlroy

Le nouvel édifice sera érigé sur le bord du lac Supérieur et sera deux fois plus spacieux que l’ancienne galerie. Ces espaces seront consacrés aux programmations éducatives et muséales, mais permettront surtout d’accroître la capacité de la galerie de préserver une collection permanente de plus en plus importante, nous apprend le communiqué.

Sharon Godwin, la directrice de la galerie d'art de Thunder Bay, précise qu'un consultant muséal les a guidés afin d'estimer l'espace idéalement requis afin de conserver adéquatement la collection permanente et de l'enrichir.

Pour le moment, cette collection compte plus de 1 600 œuvres d’artistes du Nord-Ouest et issus des Premières Nations.

Les visiteurs auront aussi accès à une boutique plus grande, un café avec une terrasse extérieure et des espaces locatifs. Ces ajouts sont prévus afin de générer plus de revenus destinés à couvrir les coûts d'exploitations.

Toutefois, Mme Godwin souhaite que la galerie demeure accessible et entend maintenir les frais d'admission les moins élevés possibles.

Le projet, dont les frais de construction s’élèvent à 38 millions de dollars, est financé par l’ensemble des paliers gouvernementaux : 5,7 millions de dollars (11 %) de la Ville de Thunder Bay, et plus de 40 millions de dollars des instances fédérale (70 %) et provinciale (11 %). Divers membres, organismes et commerces de la communauté ont déjà fait don de 2,5 millions de dollars à ce projet.

Le déménagement de la collection entraînera aussi d'importants coûts étant donné la nature spécialisée et délicate d'une telle opération, affirme Mme Godwin.

La directrice de la galerie d'art de Thunder Bay, Sharon Godwin, quittera en juin 2023 ce poste qu'elle occupe depuis 1981. Photo : CBC/Gord Ellis

Par ailleurs, Mme Bates, la présidente de la galerie, a tenu à souligner le départ de Mme Godwin après 42 ans de service. Elle quittera son poste le 30 juin 2023. Cette dernière est à la tête du projet de la relocalisation de la galerie d'art sur le bord du lac Supérieur depuis les 12 dernières années. Elle compte malgré tout le mener à terme jusqu'à l'ouverture de la nouvelle galerie qui est prévue en 2025.

Une recherche pour remplacer Mme Godwin à titre de directrice est en cours.

Avec les informations de Céline Marti