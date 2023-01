Bruno Marchand veut un TGV entre Québec et Toronto

En conférence de presse mardi, Bruno Marchand a été catégorique. Il dit vouloir convaincre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, d’opter pour le TGV.

Ça fait des mois que j'ai des discussions avec des ministres fédéraux. Ma position, c'est un TGV pour des raisons évidemment de capacité, de transporter des gens avec une durée moindre, et de favoriser un transfert modal des gens qui se déplacent dans un corridor Québec-Kingston. Dès que j'aurai l’occasion d'en parler avec Justin Trudeau, je vais le faire , soutient-il.

Rappelons que le gouvernement fédéral en est actuellement aux étapes de conception et de planification du projet de TGF qui reliera Toronto et Québec.

Le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, émet toutefois des doutes quant à la faisabilité d’un TGV.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, aux côtés du maire de Québec, Bruno Marchand. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le TGV est intéressant pour ce qu'il procure, des déplacements plus rapides, mais il y a des enjeux techniques sur la faisabilité, des enjeux de coûts. Si par magie on pouvait le faire, je trouverais ça très intéressant , a-t-il déclaré, un sourire en coin.

En entrevue à Radio-Canada, le président et chef de la direction d’Alstom pour la région Amériques, Michael Keroullé, a confirmé l’information qu’il avait d’abord confiée au Journal de Montréal.

TGV vs TGF

La vitesse moyenne d’un TGV est de 320 km/h. Le TGF circulera plutôt à 200 km/h. Quant aux trains de passagers actuels, ils sont limités à 160 km/h en raison du partage des voies avec les trains de marchandises.

Il estime que toutes les conditions sont réunies pour qu’un TGV soit un succès au Canada et avoir senti une certaine ouverture de la part du gouvernement de Justin Trudeau d’intégrer la vitesse à son projet.

On souhaite apporter de l’eau à ce moulin. La vitesse est un atout majeur qui va augmenter l’achalandage, augmenter le transfert modal entre la voiture et le train et qui aura les bénéfices d’augmenter la rentabilité du projet et diminuer l’impact environnemental du transport entre deux métropoles comme Montréal et Toronto , suggère-t-il.

Selon le chargé de cours en planification des transports urbains à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université de Montréal, Pierre Barrieau, la différence de coûts entre un TGF et un TGV est notable.

Pour un TGF, on est probablement rendu, avec l’inflation et la rareté en construction, à environ 16 milliards de dollars, alors que pour un TGV on parle de 50 à 100 milliards de dollars , soutient-il.

Cette information a été infirmée par Alstom, qui ne précise pas d’autres montants.

