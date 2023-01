Justin Bieber vend son catalogue de chansons pour plus de 200 M$ US

Cette acquisition compte parmi les plus grosses transactions jamais conclues par un artiste âgé de moins de 70 ans , a affirmé Merck Mercuriadis, fondateur et PDG de Hipgnosis. Tel est le pouvoir de ce catalogue incroyable qui compte près de 82 millions d’auditrices et d’auditeurs mensuels sur Spotify, où il cumule plus de 30 milliards d’écoutes.

Le répertoire comprend plus de 290 titres sortis avant le 31 décembre 2021, dont ses plus grands succès Baby, Sorry et Love Yourself.

Cette transaction est le dernier épisode d'une longue série de rachats des droits d'auteur ou d'édition de catalogues d'artistes, devenus des actifs précieux notamment avec la révolution de la diffusion en continu.

Elle survient quelques mois après que Justin Bieber a dû mettre sa tournée Justice sur pause, lui qui a déclaré l’an dernier être aux prises avec le syndrome de Ramsay Hunt, qui peut causer une paralysie partielle du visage. Il a annoncé en juin qu’il reportait les concerts restants de sa tournée à une date ultérieure.

Un géant venu du Québec

Hipgnosis Songs a été fondé en 2018 par Merck Mercuriadis, un Britanno-Canadien né à Schefferville, un village du Québec situé à la frontière de la Côte-Nord et du Labrador.

L’entreprise basée à Londres a déjà acquis plusieurs catalogues d’intérêt, notamment ceux de Neil Young, Shakira, 50 Cent, Skrillex, Timbaland, Enrique Iglesias, des Red Hot Chili Peppers et, plus récemment, celui de Justin Timberlake.

Les magazines Billboard et Rolling Stone plaçaient en 2021 Merck Mercuriadis parmi les personnalités les plus influentes de l'industrie de la musique. Photo : Jill Furmanovsky

Comme l’explique le magazine Variety, l'acquisition du catalogue de Justin Bieber a été faite au nom de Hipgnosis Songs Capital, un partenariat entre Hipgnosis Song Management et le fonds d’investissement Blackstone.

À 28 ans, Justin Bieber est l'un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps , s’est félicité Hipgnosis.

Le chanteur est l'un des plus jeunes artistes à conduire une telle opération. Parmi les transactions les plus importantes ces deux dernières années, figurent la vente des catalogues de Bob Dylan, ou Bruce Springsteen, pour qui Sony aurait mis plus de 550 millions de dollars américains (735 millions de dollars canadiens) sur la table.