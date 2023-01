Un groupe de soccer somalien affirme avoir été discriminé par l’EODSA

De jeunes joueurs de soccer ne peuvent pratiquer leur sport à la suite d’une dispute entre le groupe local auquel ils appartiennent et l'Association de soccer du district de l'est ontarien (EODSA). Un médiateur évoque un manque de communication entre les deux organisations, mais le groupe Surad affirme plutôt qu’il a été discriminé.

Le groupe Surad a été créé à Ottawa il y a dix ans. Selon le cofondateur du groupe, Said Arwo, son but est de permettre aux nouveaux arrivants d’intégrer le milieu du soccer et de participer à des compétitions, en plus de jouer un rôle de réseau de soutien.

La plupart des joueurs du Surad sont d'origine somalienne et sont noirs et musulmans. Il y a aussi des jeunes qui proviennent de familles irakiennes, syriennes et yéménites.

Nous intégrons des joueurs dont les parents ne sont pas en mesure de débourser 2000 $ ou 3000 $ pour que leur enfant puisse rejoindre un grand club , explique Abdirizak Mohamud, un autre cofondateur et parent de Surad.

Ces joueurs participent aux compétitions de l' EODSA , l’organisme qui régit le soccer compétitif pour les jeunes de Hawkesbury à Deep River.

Au cours des sept dernières années, les membres du Surad jouent sous la bannière de clubs autorisés comme l'Ottawa Futsal Club (OFC).

Pendant les matchs, ils doivent porter les maillots du club partenaire qui ne comportent pas le logo de Surad, qui représente la montagne somalienne qui a donné son nom au groupe, ce qui déçoit M. Arwo, puisque l’image est significative.

Le capitaine de Surad, Hamza Hassan, âgé de 14 ans, affirme que le logo fait partie de son identité.

Il représente la famille pour moi , dit-il.

Mick Fitzgerald, le président du conseil d'administration de l'Ottawa Futsal Club, soutient également que les joueurs devraient pouvoir porter le logo du Surad lorsqu'ils jouent pour son club, puisque les autres équipes peuvent porter les logos de leur commanditaire.

Le logo du Surad représente la montagne somalienne du même nom. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Une règle exagérée

Au printemps dernier, M. Arwo a envoyé une lettre demandant au conseil d'administration de l' EODSA de revoir sa règle sur les maillots qu’il qualifie d’exagérée .

Il affirme n’avoir jamais reçu de réponse.

Ils ont utilisé les règles pour discriminer un groupe particulier, une ethnie particulière et des joueurs qui partagent des origines communes , déplore-t-il.

Le président de l' EODSA , Keith Penny, nie que son organisation ait cherché à faire de la discrimination.

Nous n'avons certainement pas pour objectif d’empêcher des gens de revendiquer leur identité , se défend-il.

M. Penny affirme que la règle permet d'éviter que les autres équipes ne confondent leurs adversaires, et que certains groupes utilisent des logos pour recruter subtilement des joueurs.

Il est beaucoup plus facile d'avoir une règle simple et de l’appliquer à tout le monde , précise le président de l' EODSA .

Mésentente sur le statut du Surad

Le conflit a pris de l’ampleur cet automne après que deux équipes composées de joueurs du Surad aient fini en tête de la division de leur district.

Cependant, l' EODSA leur a fait savoir qu’elles ne pourraient pas être promues dans une division plus compétitive comme c’est habituellement le cas.

L’association a initialement justifié sa décision par le biais d’un communiqué d’Ontario soccer, qui stipule que les clubs ne peuvent pas inscrire des groupes non autorisés à des compétitions officielles.

La nouvelle a laissé les joueurs du Surad perplexes, selon ce que rapporte M. Arwo.

C'était difficile pour moi de me tenir devant ces joueurs , confie-t-il.

Said Arwo, cofondateur du Surad Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Dans un échange de courriels consulté par CBC , le directeur général de l'Ottawa Futsal Club, Karl Gray, a accusé les organisations de soccer de ne pas être capables d'accepter que les enfants d'immigrants soient aussi bons, voire meilleurs, que les enfants du coin , et qu’elles étaient prêtes à trouver des excuses bidons pour les exclure de la communauté de soccer canadienne .

Vicki Lowe, directrice générale de l' EODSA , a répliqué par courriel en blâmant le Surad d’avoir entamé ses activités en tant que groupe culturel, mais de s’être ensuite transformé en une académie de soccer .

M. Penny fait valoir que le site web du Surad suggérait que le groupe était impliqué dans une autre ligue ne faisant pas partie de l' EODSA , ce qui pose problème puisque cette activité ne contribue pas à la formation des entraîneurs et des arbitres de l’association.

Le président de l' EODSA croit également qu’un manque de communication a empiré le conflit.

Des excuses demandées

Après avoir fait appel à un médiateur, le groupe Surad et l' EODSA se sont entendus pour que les deux équipes de l'Ottawa Futsal Club qui sont arrivées premières dans leur division respective soient promues à l'été 2023. Le Surad devra cependant fermer ou modifier son site web et déclarer par écrit qu'il n'est pas un club de soccer.

Deux équipes de l'Ottawa Futsal Club, dont font partie des joueurs du Surad, ont fini en tête de la division de leur district en 2022. Photo : Radio-Canada / David Bates

Les joueurs du Surad devront également continuer de porter les maillots de l'Ottawa Futsal Club, ce qui n'est pas une victoire pour l'inclusion , selon M. Arwo.

Ce dernier déplore que des joueurs aient manqué la saison d'hiver et que d'autres aient quitté le Surad, alors que les parties essayaient de s'entendre.

Il se dit toujours blessé et aimerait recevoir des excuses formelles de l' EODSA .

Même si quelqu’un arrête de faire du mal, ça ne veut pas dire que rien n’est arrivé , ajoute-t-il.

L' EODSA de son côté dit lutter contre le racisme et travailler à rendre les ligues plus accessibles.

Nous savons qu'il y a des enfants défavorisés qui n'ont pas accès au soccer parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais de base d'un club , dit Mme Lowe.

Elle ajoute que l'Association est en train de revoir sa gouvernance et ses règles d'adhésion; une révision qui avait été entamée avant la querelle avec le Surad, précise-t-elle.