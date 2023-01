Un élève de 16 ans battu à coups de marteau pour une simple querelle verbale

L'agression à coups de marteau, qui a failli coûter la vie au jeune homme, était planifiée par les agresseurs.

Selon nos informations, le groupe de jeunes, formé de cinq adolescents et d'une élève de l'école, qui venait de commettre l'agression armée, a pris la fuite vers l'avenue Pelletier en direction sud.

Quelques dizaines de mètres à l'extérieur de la cour de l'école secondaire, un conducteur d'un véhicule de type VUS les aurait aidés à quitter les lieux de l'agression rapidement.

Cette sauvage attaque aurait débuté à la suite d'une querelle verbale entre un adolescent de 16 ans et une autre adolescente de 14 ans, sur le terrain de l'école Calixa-Lavallée.

Par la suite, les différentes informations recueillies démontrent que la trame des événements a rapidement déboulé en un incident très violent.

La jeune femme n'aurait pas accepté les insultes qu'on lui aurait proférées. Pour ce manque de respect , elle serait revenue sur place pour régler ses comptes avec cinq de ses amis, qui ne sont pas des élèves de l'établissement.

Le SPVM serait parvenu à retrouver l'arme, en l'occurrence un marteau, qui a servi à l'agression armée contre un adolescent de 16 ans. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire, patrouilleur-caméraman

Vers 14 h 50, un groupe de cinq adolescents aurait été aperçu en train de rôder autour de l'école afin d'y trouver un moyen d'y entrer.

Lorsqu'ils repèrent l'adolescent qu'ils veulent tabasser, ce dernier est déjà en train de réunir deux de ses amis pour l'aider à se défendre.

Les choses tournent rapidement au vinaigre de sorte que l'adolescent au cœur du conflit initial prend la fuite rapidement à pied.

Or, ses amis qui se sont interposés par solidarité se retrouvent au centre d'une bagarre générale. L'un d'eux réussit aussi à s'enfuir, mais le troisième, qui s'est effondré au sol, est roué de coups. C'est à ce moment qu'il aurait reçu des coups de marteau à plusieurs reprises.

Durant plusieurs heures, les policiers dressaient un bilan médical très critique pour l'adolescent. Mais fort heureusement, son état s'est stabilisé au cours de la nuit.

Selon nos informations, les enquêteurs du SPVM auraient non seulement retrouvé le marteau utilisé lors de l'agression, mais ils seraient en mesure d'identifier tout le groupe de jeunes grâce aux caméras de l'école secondaire.

La direction de l'école et le CSSPI collaborent avec le SPVM . Des mesures sont mises en place afin de renforcer la surveillance et d'assurer la sécurité des élèves et du personnel , a mentionné Me Valérie Biron du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île.