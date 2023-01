La police de Sault-Sainte-Marie dit être à court de personnel

Hugh Stevenson était devant le conseil municipal lundi soir, demandant une augmentation budgétaire de 4,59 %.

La majeure partie de cette somme servira à embaucher quatre agents supplémentaires, ce qui porterait le corps policier à 142. Trois agents ont été embauchés l'année dernière.

M. Stevenson affirme qu'actuellement une douzaine de policiers sont en congé et une autre demi-douzaine sont incapables de répondre aux appels au 911.

Il mentionne également qu’il voit de plus en plus de démissions et s'attend à une vague de départs à la retraite dans les prochaines années.

Comme les autres municipalités, Sault-Sainte-Marie doit adopter son budget pour 2023 dans les prochaines semaines. (Photo d'archives) Photo : Ville de Sault-Sainte-Marie

Le chef de police souligne que cela survient alors que les crimes violents ont augmenté de 80 % à Sault-Sainte-Marie, avec quatre meurtres, quatre tentatives de meurtre et 36 incendies criminels l'année dernière.

Quand on prend une scène de crime, on doit la traiter pendant trois ou quatre jours: beaucoup de preuves, beaucoup d'interrogations. Elles (enquêtes) coûtent extrêmement cher au budget. Et elles prennent des gens. Et ça taxe tout votre monde , a déclaré M. Stevenson au conseil.

Lors d’un certain nombre de week-ends, le chef dit avoir été avisé par l’association des policiers qu’elle n’avait pas assez d’agents en place, selon la convention collective.

Pendant ce temps, la police du Grand Sudbury demande une augmentation budgétaire de 5 % afin de pouvoir embaucher 24 agents de plus.

La Galerie d'art d’Algoma demande au conseil municipal de Sault-Sainte-Marie pour 340 000 $ cette année, une augmentation de 19 % par rapport à l'an dernier.

Après avoir dépensé plus de 2 millions de dollars pour répondre à la COVID-19 en 2022 et plus de 7 millions de dollars en 2021, Santé publique Algoma ne demande pas plus d'argent pour 2023 Photo : Avec la permission de Santé publique Algoma

Cependant, les contribuables de Sault-Sainte-Marie ne paieront pas un sou de plus pour la santé publique en 2023.

Santé publique Algoma ne demande aucune augmentation de sa part de financement en provenance des impôts fonciers, bien que son budget ait bondi de 10 % l'an dernier et de 8 % l'année précédente.

Le médecin hygiéniste par intérim, le Dr John Tuinema, indique que le bureau de santé s'attend à dépenser environ 900 000 $ de moins cette année, en grande partie en raison d'une réponse réduite face à la COVID-19, qui a coûté plus de 2 millions de dollars l'an dernier et plus de 7 millions de dollars en 2021.

Il souligne qu'une partie de cet argent sera désormais redirigée vers d'autres activités du bureau de santé.

Pour environ un tiers du prix d'une tasse de café quotidienne, les habitants peuvent manger en toute confiance dans les restaurants et boire de l'eau potable publique sans crainte de maladie , a affirmé le Dr Tuinema au conseil municipal, lundi.

De son côté, Santé publique Sudbury et districts demande une augmentation budgétaire de 3,17 %, après un bond de 7 % en 2022.

Avec les informations de CBC