Les détecteurs de métal ne sont pas habituels dans les bibliothèques au Canada

Six semaines après l’agression mortelle survenue à la bibliothèque du Millénaire à Winnipeg, l’établissement est rouvert depuis lundi. Des détecteurs de métaux ont été installés dans le bâtiment afin de mieux assurer la sécurité des visiteurs.

La bibliothèque du Millénaire n’est cependant pas la seule au pays à faire face à des enjeux de sécurité au sein de son bâtiment.

Les succursales de la bibliothèque publique de Hamilton, en Ontario, ont connu peu d'incidents impliquant des altercations physiques, selon son directeur général. Photo : Jonathan Silver

Le bibliothécaire en chef et directeur général de la bibliothèque publique de Hamilton, Paul Takala, indique que de cinq à six agents de sécurité travaillent à la bibliothèque centrale de Hamilton et qu’ils sont formés pour désamorcer des situations de crise.

Il estime cependant que certaines succursales de la bibliothèque à Hamilton connaissent plus d’incidents de sécurité que d’autres, selon les quartiers où elles sont situées. Dans l’ensemble, c’est de la violence verbale. Nous avons eu très peu d’incidents impliquant des altercations physiques , précise-t-il.

Il affirme qu’il n’y a pas eu d’homicide dans l’une des 23 succursales de la ville ontarienne depuis 2012.

Une situation complexe à Calgary

La directrice de la conception et de l’innovation des services de la bibliothèque publique de Calgary, Heather Robertson, indique que la bibliothèque embauche des agents de sécurité dans cinq des 21 succursales.

Aucune succursale de la bibliothèque publique de Calgary, en Albera, ne dispose d'une présence policière en dehors des heures d'ouverture. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

Selon Heather Robertson, le défi principal est s’assurer que les usagers des bibliothèques se sentent en sécurité, tout en servant la population plus vulnérable.

La présence d’équipes de sécurité sur place nous a permis de répondre à certains des besoins que nous constatons dans notre communauté , souligne-t-elle.

Les bibliothèques de Toronto, d'Edmonton et de Vancouver ont également du personnel de sécurité dans certaines de leurs succursales, selon les déclarations envoyées par courriel à CBC/Radio-Canada par les porte-paroles des bibliothèques publiques de chacune de ces villes.

Contrairement à la bibliothèque du Millénaire de Winnipeg, aucune de ces bibliothèques n’a recours à des détecteurs de métal comme mesure de sécurité.

Avec les informations de Josh Crabb et Nathan Liewicki