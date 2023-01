60 M$ pour la protection de l’eau à Québec

Le gouvernement provincial investit 40 millions de dollars pour la protection de l’eau dans la région de la Capitale-Nationale. L’argent sera partagé entre Québec, Lac-Delage et Stoneham. Les municipalités ajouteront une somme de 20 millions de dollars.

L’objectif consiste à protéger la principale source d’eau potable de la région, soit le lac Saint-Charles, qui approvisionne près de 300 000 citoyens.

Le financement accordé permettra de soutenir l’élimination des sources de contamination dans le bassin versant du lac Saint-Charles, aujourd’hui altéré en raison du ruissellement des eaux usées , peut-on lire dans le communiqué émis mardi matin.

Infrastructures vertes

Les sommes de ce projet pilote serviront plus concrètement à l'aménagement d'infrastructures vertes, notamment des bassins de décantation, ainsi qu'au remplacement des installations septiques privées désuètes. Environ 10 millions de dollars seront consacrés aux infrastructures vertes.

Nous allons choisir avec les municipalités les infrastructures vertes qui vont permettre de mieux protéger les prises d'eau. Elles peuvent permettre entre autres de limiter les débordements d'eaux usées, d'améliorer la gestion de l'eau pluviale et d'éviter la surcharge dans les réseaux , a expliqué la ministre des Affaires municipales du Québec, Andrée Laforest.

Les ministres Jonatan Julien, Andrée Laforest et Benoit Charette ont fait cette annonce en compagnie du maire de Québec, Bruno Marchand. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

On verra comment ça pourra se déployer. Il y aura potentiellement des acquisitions de bandes riveraines, des protections. C'est une somme de gestes qu'on va devoir poser pour assurer la pérennité de la protection de nos sources d'eau potable , a ajouté le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a salué cette initiative attendue depuis longtemps dans la région. Il estime que les municipalités doivent collaborer pour protéger les sources d'eau potable.

D'autres États dans le monde n'ont pas pris soin de leur eau potable. Ils ont attendu tardivement avant d'agir. L'État de New York a tari une de ses sources. On a eu ces mêmes défis en Europe. Il faut avoir la capacité de voir en amont et d'agir avant qu'il soit trop tard , a martelé Bruno Marchand.

Installations septiques aux normes

Les installations septiques qui devront être remplacées sont celles qui ont été construites il y a au moins 30 ans. Elles sont considérées comme les plus polluantes. Cela pourrait représenter près de 2000 installations septiques à remplacer d'ici cinq ans.

Les remplacements devraient commencer en 2024.

Toutes les installations septiques de plus de 30 ans devront impérativement être remplacées. On va venir soutenir les résidents par un programme d'aide financière qui reste à définir , a mentionné le maire de Québec.

Compenser le non-développement

Le maire de Stoneham, Sébastien Couture, croit que ce projet est un pas dans la bonne direction. Il estime toutefois que le développement immobilier dans le bassin versant devra être limité à l'avenir pour protéger durablement la santé du lac Saint-Charles.

Selon lui, il faudra tôt ou tard aborder la question d'une compensation financière pour les municipalités qui se priveront de revenus fonciers auv bénéfice de la collectivité.

Est-ce qu’on doit compenser le non-développement? C’est assuré. Si on rend un service écologique à notre communauté, il va falloir que quelqu’un paie cette facture-là , a souligné Sébastien Couture.

Le maire de Stoneham, Sébastien Couture, croit que ce projet est un pas dans la bonne direction. Photo : Radio-Canada

Besoins énormes au Québec

Les 60 millions de dollars représentent une somme infime comparativement aux sommes qu'il faudrait investir au Québec pour maintenir les réseaux d'aqueduc aux normes.

Si on regardait la gestion des actifs en eau, l'aqueduc, le maintien des actifs, on a au-dessus de 34 milliards de dollars de rénovations en eau et en aqueduc au Québec qu'on pourrait faire , a affirmé Andrée Laforest.

Loin des sommes réclamées

Les 40 millions de dollars versés par Québec sont aussi loin des 200 millions de dollars que les maires de Québec, de Stoneham-et-Tewkesbury et de Lac-Delage réclamaient sur 10 ans, en 2019, pour protéger la principale source d'eau de la région de Québec.

Les trois élus demandaient au fédéral de s'engager financièrement à remplacer et à raccorder des fosses septiques au réseau d'égout ainsi qu'à raccorder deux stations de traitement des eaux usées.