Des parents de l’Outaouais se mobilisent pour la sécurité routière près des écoles

À la veille de ce rassemblement, prévu mardi matin, Sarah Filotas, mère d'une fille de l'École Jean-de-Brébeuf dans le quartier de Val-Tétreau, à Gatineau, dressait un portrait peu reluisant de la situation de la sécurité routière aux abords de l'école, située devant le boulevard Alexandre-Taché.

Ça bouge vite, ça va vite, les gens ne respectent pas les voies de circulation protégées, les 30 km/h près de l’école, les lumières rouges… [...] Par ailleurs, les parents ne sont pas toujours parfaits en ce qui a trait à la sécurité routière. De l’autre côté de l’école, c’est le boulevard de Lucerne et souvent, les parents font des arrêts non autorisés pour déposer les enfants. [...] Tout cela fait que c’est une zone dangereuse, pour les élèves, pour les piétons, pour les cyclistes , explique-t-elle.

Comme d’autres parents, elle se mobilise afin d’éviter qu’une tragédie comme celle de Mariia Legenkovska, à Montréal, fauchée par un automobiliste en marchant vers son école en décembre dernier, ne se reproduise.

« C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de plus grandes tragédies comme il y en a eu à Montréal avant les Fêtes. » — Une citation de Sarah Filotas, mère d'une fille de l’École Jean-de-Brébeuf

Le cas de l’École Jean-de-Brébeuf n’est pas unique à Gatineau, poursuit Mme Filotas.

Certainement qu’à Hull et Gatineau, on n’est pas tout seul. L’école [St-Jean de Brébeuf] est peut-être mal située, mais mon mari est allé à cette école, il y a presque 50 ans. Elle était là et ce n’était pas nécessairement plus glorieux. On doit faire plus, il y a un momentum pour le faire.

Envoyer un message fort

Mères au front, Action vélo Outaouais, le comité de circulation responsable du Lac des Fées et MOBI-O ont également annoncé se joindre à la mobilisation à la sortie des classes de l’école Lac-des-Fées.

Un des buts de la manifestation de mardi, à travers le Québec, c’est d’envoyer un message fort.

Ça fait des années qu’on a des améliorations au compte-gouttes. [...] On sait qu’on est sur le trajet éventuel du tramway qui va aller vers Aylmer. Mais on ne veut pas attendre que ça soit développé pour qu’il y ait des mesures qui soient prises pour améliorer la sécurité de nos élèves , dit-elle. Il y a des changements de comportements qu’on veut, mais il y a aussi des mesures qui pourraient être prises par nos élus municipaux et provinciaux.

Elle cite notamment l’ajout de trottoirs continus sur Alexandre-Taché, de zones débarcadères, le déneigement prioritaire dans les zones scolaires notamment sur les passages piétons, la possibilité de mettre des radars et des voies cyclistes protégées…

Ce n’est pas juste en mettant des petites pancartes jaunes disant zone scolaire qu’il y a des changements qui vont se faire , juge Mme Filotas.

À travers la province, les parents qui se mobilisent demandent le développement d’une stratégie québécoise sur la sécurité dans les zones scolaires.

Avec les informations de Stéphane Leclerc