Hydro-Québec dans le ciel de la Mauricie à des fins d’inspection

L’hélicoptère doit s’approcher à environ 200 pieds des structures. L’opération pourrait durer jusqu’à trois jours, selon les conditions météorologiques.

Grâce au rayonnement infrarouge, l’objectif est de détecter d’éventuels problèmes sur les lignes. Cette inspection sert notamment à prévenir les interruptions de courant.

On se déplace près des fils et on [inspecte] les manchons, qui sont en fait des joints entre les fils, des raccords mécaniques et électriques , explique le chef maintenance transport pour Hydro-Québec, Jean-Sébastien Ducharme-Aubé. Si l’équipe détecte un point chaud, c’est qu’il y a un problème sur la ligne.

Durant le temps des fêtes, de nombreux résidents de la Mauricie ont été privés de courant.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct