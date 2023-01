Le port spatial de Canso en N.-É. sera prêt pour un vol d’essai suborbital cet été

Nous avons finalement reçu l’autorisation de commencer une construction spatiale , indique le PDG de Maritime Launch Services, Steve Matier.

On est en train de préparer tout ce qu’il faut pour un premier lancement à la mi-année.

Il explique que les travaux qui ont commencé en septembre dernier sur une route d'accès au site de lancement près de Canso sont presque terminés.

La trajectoire au-dessus de l'océan Atlantique. Le site de lancement en consruction de la Nouvelle-Écosse est à la gauche de la carte. Photo : Maritime Launch Services

C’est une région très très propice pour tout ce qui est lancement orbital , explique le PDG.

C'est un endroit qui nous permet d’effectuer nos lancements en toute sûreté, en survolant que l’océan sur le parcours des fusées.

« C’est un endroit qui est propice comme nulle part ailleurs. » — Une citation de Steve Matier, PDG de Maritime Launch Services

Steve Matier indique que la prochaine étape sera de couler une petite dalle de béton pour accueillir un lancement à petite échelle. Ça permettra d'envoyer brièvement dans l'espace une fusée, qui retombera ensuite sur Terre.

Il affirme que son entreprise prévoit d'effectuer son premier lancement commercial en 2025, en utilisant une plus grande fusée, de fabrication ukrainienne.

Il était bien temps que le Canada puisse aussi appartenir à ce club exclusif des lanceurs , croit le PDG.

Steve Matier, président de Maritime Launch Services, explique le projet de spatioport le 11 décembre 2017 à Dartmouth. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Aujourd’hui nous avons l'appui du gouvernement et du ministre Alghabra également d’avoir un régime qui puisse permettre aux compagnies comme la nôtre d’effectuer ses lancements avec des réglementations qui puissent nous permettre de développer nos activités.

Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière qu'il élaborera des exigences réglementaires strictes, des normes de sécurité et des conditions de délivrance des permis rigoureuses pour les lancements de satellites depuis le Canada au cours des trois prochaines années.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

En attendant, le gouvernement compte approuver les lancements spatiaux au cas par cas, a indiqué vendredi dernier le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, en visite à l'Agence spatiale canadienne, à Longueuil.

Ottawa veut s’assurer que tout lancement, incluant sa charge utile, soit analysé et approuvé de manière à respecter les lois canadiennes et les conventions et traités internationaux , a expliqué le ministre Alghabra.

Avec des informations de La Presse canadienne et du Téléjournal Acadie