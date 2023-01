Congé pour plusieurs élèves alors qu’une autre tempête s’approche des Maritimes

Les écoles de la grande région de Moncton et du Sud-Est di District scolaire francophone Sud sont fermées lundi.

Dans certaines régions, les autobus circulent avec une heure de retard. C'est le cas des écoles de :

Fredericton

Oromocto

Saint-Jean

Quispamsis

Saint-Louis

Richibucto

Rogersville

Baie-Sainte-Anne

Miramichi

Du côté des écoles anglophones, on note aussi plusieurs fermetures et retards. Au District scolaire anglophone Est, les autobus sont en retard d'une heure dans la région de Moncton et Petitcodiac/Salisbury. Les écoles sont fermées dans les régions de Tantramar, Shediac, Hillsborough et Riverside Albert. Au District scolaire anglophone Sud, les écoles sont ouvertes, mais les autobus circulent avec une heure de retard.

Il s'agit de la troisième fermeture des écoles dans ce district en moins d'une semaine en raison des conditions météorologiques.

Les conditions routières sont encore difficiles après le passage de la tempête de lundi. La GRC indique que l'autoroute Transcanadienne près de Sackville était toujours fermée mardi matin en raison de mauvaises conditions routières. Aucun déplacement n'y est autorisé.

Des fermetures en N.-É. et à l'Î.-P.-É.

Les activités scolaires sont aussi perturbées ailleurs dans les Maritimes.

À l'Île-du-Prince-Édouard, les autobus scolaires des écoles de la Commission scolaire de langue française circulent avec une heure de retard.

En Nouvelle-Écosse, les classes sont annulées à l'école NDA de Chéticamp et à à l'école acadienne de Truro.

En raison des conditions routières, la rentrée des élèves à l'École Rose-des-Vents est retardée de deux heures.

Environnement Canada a émis un avertissement de vent pour l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que pour les comtés d'Antigonish, de Pictou et au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse avec des rafales maximales de 90 km/h le long des secteurs à découvert des côtes.

Les traversées sur le pont de la Confédération sont restreintes pour certaines catégories de véhicules.

Une autre tempête à l'horizon

Par ailleurs, Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour les Maritimes.

Au Nouveau-Brunswick, on prévoit de la neige forte commençant mercredi soir, qui se changera en pluie au courant de la journée de jeudi.

Selon les prévisions, le centre et le nord de la province connaîtront les chutes de neige les plus importantes, pouvant aller jusqu'à 50 centimètres de neige.

Dans le sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, il pourrait tomber beaucoup de pluie, jusqu'à 50 millimètres par endroit.

Les ondes de tempête entraînent des conséquences sur l'environnement côtier. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté/Liam Power

Environnement Canada avise qu'il y a des risques d'inondations côtières, des dommages aux infrastructures côtières et de l'érosion des berges dans les régions côtières.