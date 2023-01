REM de l’Est : moins d’aérien, plus de correspondances

Le 2 mai 2022, le gouvernement du Québec a repris à CDPQ Infra la gestion du projet du futur REM de l’Est. Le nouveau groupe réunit l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le ministère des Transports et de la mobilité durable, la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM). Une cinquantaine de réunions et huit mois plus tard, le groupe s’apprête à publier son rapport intermédiaire.

Les auteurs rappellent d’emblée que malgré les modifications apportées au REM de l’Est par CDQP Infra, en 2021 et 2022, plusieurs éléments du projet sont demeurés source de contestation citoyenne ou de critiques de différents experts . On mentionne notamment le mode aérien, les barrières créées par les zones de transition entre les tunnels et les structures aériennes, ainsi qu’une éventuelle cannibalisation de la ligne verte du métro de Montréal.

Une mention importante est clairement établie au début de ce rapport : il n’y aura pas un mot concernant une section vers le centre de Montréal. Elle est exclue du mandat, le projet de référence analysé verra à prioriser la ligne verte pour assurer les déplacements vers le centre-ville .

Extrait du rapport préliminaire sur le REM de l’Est détaillant les tronçons à l’étude. Photo : Groupe de travail REM de l'Est

Deux axes totalisant 23 kilomètres sont donc à l’étude : l’un vers le nord, principalement le long du boulevard Lacordaire, qui rejoint le cégep Marie-Victorin, l’autre vers l’est de l’île de Montréal, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. Le tronçon nord se connecte à la ligne bleue du métro (son futur prolongement prévu pour 2029) et à la station L’Assomption de ligne verte, qui est aussi le point de départ du tronçon vers l’est.

Abandon de l’aérien dans Mercier-Est

Les auteurs le formulent ainsi : l’analyse de l’axe Lacordaire ne démontre pas d’enjeu majeur à considérer . CDPQ Infra envisageait un tunnel et cette option demeure inchangée, étant donné la qualité du roc et les implications minimes en termes d’insertion urbaine.

C’est le tronçon d’environ 8 kilomètres entre la station L’Assomption et le secteur du Faubourg Contrecoeur qui a donné le plus de fil à retordre aux équipes. Le groupe de travail a tout d’abord décidé d’écarter la possibilité d’une structure aérienne, que ce soit sur la rue Sherbrooke ou dans l’axe de Souligny. Compte tenu des enjeux majeurs d’insertion urbaine et d’acceptabilité sociale , il préconise là aussi la construction d’un tunnel.

Scénarios d’insertion du REM en tunnel dans le secteur de Mercier-Est (extrait du rapport intermédiaire). Photo : Groupe de travail REM de l'Est

Deux scénarios principaux sont présentés. Depuis la station L’Assomption, un premier tracé revient croiser la ligne verte une seconde fois à la station Honoré-Beaugrand, et emprunte ensuite l’axe de la rue Sherbrooke pour devenir aérien à la future station Contrecoeur. Le deuxième tracé suit la rue Hochelaga avant de bifurquer vers Contrecoeur et passer ensuite en mode aérien.

Ces deux scénarios de tunnel présentent des complexités : des enjeux techniques de connexion souterraine aux stations de la ligne verte, des enjeux d’aménagement urbains, avec l’obligation de construire une section de transition entre le tunnel et l’aérien (une trémie) d’environ 400 mètres de long, qui forme une barrière physique infranchissable.

Et enfin, des enjeux de faisabilité, car la particularité géotechnique liée à la profondeur du roc et à la composition argileuse des sols du secteur pourrait augmenter la complexité de conception des ouvrages, pouvant entraîner des risques de dommages aux fondations des bâtiments riverains .

Un REM coupé en deux

Un troisième scénario, plus inattendu, est sur la table. Il n’y aurait pas de continuité entre les branches nord et est du REM , la jonction se faisant via la ligne verte. La branche vers Pointe-aux-Trembles commencerait en tunnel à la station Honoré-Beaugrand pour sortir de terre 2,5 kilomètres plus loin, à la station Contrecoeur.

Un des scénarios étudiés présente une discontinuité du REM, la jonction se faisant avec la ligne verte du métro (extrait du rapport intermédiaire). Photo : Groupe de travail REM de l'Est

Quel achalandage pour cette nouvelle mouture du REM ?

Le groupe a procédé à ses propres estimations de l’achalandage, grâce aux outils de l’ARTM et sur la base des données issues de la dernière enquête origine-destination de 2018, ajustées avec les comptages réels de 2022 .

Il calcule que ce nouveau transport en commun attirerait 18 800 passagers en période de pointe, avec des différences notables en fonction des branches : une charge maximale de 2900 passagers/heure pour l’antenne nord depuis le cégep Marie-Victorin, et de 4700 passagers/heure pour l’antenne est.

Avec le raccordement à la ligne verte, on s’attend à une augmentation de l’achalandage de 4000 passagers à l’heure de pointe. La station L’Assomption, nouvelle correspondance au cœur du réseau, serait celle qui subirait la hausse la plus substantielle : de 2500 à 18000 passages à l’heure de pointe. Les auteurs précisent que pour cet exercice de prévision, la performance de la ligne verte du métro est améliorée afin de simuler une plus grande capacité .

Autre donnée importante, le taux de transfert modal (ceux qui délaisseraient leur voiture pour embarquer plutôt dans le REM) se situe selon le groupe de travail autour de 19 %.

Quant au gain de temps des usagers avec ce nouveau mode, il est estimé en moyenne à 9 minutes.

De nouvelles extensions du REM à l’étude

Tous les scénarios d’extension ne présentent pas le même potentiel d’achalandage additionnel (extrait du rapport intermédiaire). Photo : Groupe de travail REM de l'Est

Le mandat du groupe de travail l’invite aussi à étudier d’éventuelles extensions du réseau, d’abord sur l’île de Montréal, vers Rivière-des-Prairies, puis vers les régions avoisinantes de Laval et Lanaudière.

Dans l’état actuel des évaluations, seule une extension vers le quartier de Rivière-des-Prairies est jugée porteuse, ajoutant 4000 usagers, soit 20 % d’achalandage, au projet initial. On parle de 1000 usagers supplémentaires pour Laval et 2500 pour Lanaudière pour lequel il faut construire 18 kilomètres de réseau.

Un rapport final dans cinq mois