Le TDSB continuera d’offrir l’enseignement virtuel l’an prochain

Des élèves du conseil scolaire public anglais de Toronto, le plus gros conseil au pays, pourront continuer à suivre leurs cours en ligne lors de la prochaine année scolaire.

L’enseignement virtuel sera offert aux élèves de la maternelle à la 8e année du programme régulier et à ceux qui ont des besoins spéciaux, dépendant de l'espace disponible et de la viabilité du programme.

Les programmes spécialisés, comme l’immersion française, l’école alternative ou encore le programme académique d'enrichissement offert à certains nouveaux arrivants peu scolarisés, ne seront offerts qu’en présentiel.

Le conseil scolaire estime que l’apprentissage virtuel est un choix de modèle d'apprentissage et non plus une réponse à la pandémie .

Les parents qui souhaitent que leur enfant fasse son apprentissage en ligne l’an prochain doivent remplir le formulaire approprié, sans quoi il sera inscrit à l’enseignement en classe, à l'école de son quartier. Le choix s’appliquera pour toute la durée de l’année scolaire.