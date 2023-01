Le dispositif de consignation électronique exigé dans les poids lourds dès ce printemps 

Ce changement de règlement aurait dû se faire au début du mois. Il a toutefois été repoussé au 30 avril pour des raisons administratives.

Ces dispositifs ne représentent pas une nouveauté technologique. Ce ne sont cependant pas toutes les entreprises qui choisissaient jusqu’à présent de les utiliser.

L'entreprise Transport Memphré, qui embauche 27 camionneurs, utilise des dispositifs de consignation électronique depuis déjà quelques années. Vu qu'on faisait du transport aux États-Unis, on a mis toute la flotte sur le journal de bord électronique , explique son président, Simon Fournier.

Grâce à une application, les camionneurs, les employeurs et les contrôleurs routiers sont informés des heures effectuées en temps réel.

« On peut appeler ça un modem dans le camion qui est connecté directement à l'ordinateur du moteur, qui prend toutes les données. On peut savoir la vitesse, on peut savoir en temps réel où est le véhicule. »