Le mouvement de grève continue de s’organiser dans la fonction publique fédérale

Le syndicat a indiqué que les employés des Services des programmes et de l’administration (groupe PA), ceux des Services d’exploitation (groupe SV), les fonctionnaires qui travaillent aux Services techniques (groupe TC) et leurs collègues à Enseignement et bibliothéconomie (groupe EB) seront invités à un vote de grève du 22 février au 19 avril.

Ces votes surviennent après l’échec des négociations sur la question des salaires et d’autres points importants pour les membres , explique le syndicat.

Les négociations entre le syndicat et le Conseil du Trésor sont dans une impasse depuis plusieurs mois.

Tout le monde mérite un salaire équitable et un milieu de travail sécuritaire. Ensemble, on prend position pour protéger les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Le coût de la vie augmente, mais les salaires stagnent. Nos membres sont laissés pour compte , a déclaré le président national de l’ AFPC , Chris Aylward, dans un communiqué diffusé mardi matin.

Dans sa dernière déclaration sur le sujet, le gouvernement assure toutefois avoir clairement exprimé son engagement à obtenir un résultat positif à la table de négociation pour les employés des groupes Services des programmes et de l’administration (PA), Services techniques (TC), Enseignement et bibliothéconomie (EB) et Services de l’exploitation (SV) , accusant du même coup l’ AFPC de faire preuve de réticence à conclure des ententes au cours de cette ronde de négociations .

Les employés de l' ARC seront les premiers à se prononcer

Ces quelque 120 000 fonctionnaires appelés à se prononcer s'ajoutent aux plus de 35 000 fonctionnaires fédéraux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui seront les premiers à se prononcer sur un mandat de grève, du 31 janvier jusqu’au 7 avril. Ils sont sans contrat de travail depuis plus d’un an.

Dans l’ensemble, ce sont donc plus de 165 000 fonctionnaires membres de l’ AFPC qui relèvent du Conseil du Trésor et d’agences qui sont touchés par les impasses et qui pourraient déclencher une grève d’ici la fin du printemps.

La grève qui se prépare vise à les protéger contre l’inflation et contre le harcèlement, le racisme et la discrimination au travail, à mettre fin à la sous-traitance des emplois de la fonction publique et à leur offrir une meilleure conciliation travail-vie personnelle , explique le syndicat.

La tension entre le syndicat et le gouvernement a monté d’un cran lorsque le Conseil du Trésor a annoncé, en décembre dernier, son plan de retour des fonctionnaires au bureau qui prévoit une présence d’au moins deux ou trois jours.

Plus récemment, le gouvernement fédéral a déposé une plainte auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) contre l’ AFPC qu’il accuse d’avoir manqué à son obligation de négocier de bonne foi.

Plus de détails à venir...