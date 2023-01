La police de Winnipeg arrête une femme pour vol à main armée d’une pizza et d’un taxi

La Service de police de Winnipeg a arrêté une femme pour vol à main armée d’un taxi et d’une pizza, dans le quartier de Osborne. Le chauffeur du taxi a été traîné derrière son véhicule et a dû être transporté à l'hôpital.

Selon un communiqué publié lundi, dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l’ordre ont reçu un appel concernant d’un taxi volé entre l'avenue River et la rue Osborne. Sur place, les policiers ont trouvé le chauffeur, blessé, qui avait été traîné sur une dizaine de mètres.

En effet, la femme accusée du vol, une Winnipégoise de 31 ans, s’était rendue plus tôt dans un restaurant pour y exiger de la nourriture sans payer. Voyant que l'on ne cédait pas à sa demande, elle a lancé un pétard à l'intérieur du restaurant pour ensuite s’enfuir avec une pizza, d'après la police.

En sortant du restaurant, elle a voulu prendre un taxi, mais s’est disputée avec son chauffeur. Ce dernier, âgé de 54 ans, lui a exigé de sortir du véhicule, en vain.

L’homme est sorti du véhicule et la femme en a profité pour prendre sa place et prendre la fuite avec le taxi, traînant le chauffeur en chemin. Il a été emmené à l'hôpital et son état reste stable.

Les policiers ont par la suite arrêté la femme, qui tentait de prendre la fuite à pied après que le taxi ne se soit retrouvé coincé dans un banc de neige, près de la rue Balmoral.

Selon la police, aucun membre du personnel ou client dans le restaurant n’a subi de préjudice.

La Winnipégoise fait notamment face à des accusations de vols a main armée, de possession d’une arme et d'avoir manqué aux conditions d'une ordonnance de probation. Elle demeure en détention.