Pénurie de familles d’accueil : une famille s’agrandit trois fois plutôt qu’une

Il existe deux types de famille d'accueil : la famille d'accueil régulière pour les enfants qui vivent des difficultés passagères et la famille d'accueil de type banque mixte pour les enfants à haut risque d'abandon. Ces derniers ont généralement de faibles chances de retrouver leur milieu naturel.

Les enfants de la banque mixte peuvent soit être adoptés, soit être placés en famille d’accueil jusqu'à l’âge de la majorité.

La banque mixte, c'était pour nous le meilleur choix parce qu'on voulait un projet de vie sur le long terme, de la stabilité. On voulait un enfant qui allait le plus possible rester avec nous , témoigne Marilyne Larouche qui, avec son conjoint Stéphane Denis, accueille trois enfants dans leur nid familial.

Je le fais peut-être pour un enfant qui [en] a besoin, et je pense que c'est le début d'une belle vie pour l'enfant et pour le couple également. Tout le positif que ça peut amener versus le négatif... il n'y a rien de comparable , renchérit Stéphane Denis.

Chez les Larouche-Denis, les repas sont animés. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Entre 25 et 30 familles de type banque mixte et 70 autres de type régulier sont recherchées dans la région.

Mathieu Bédard, directeur adjoint, réadaptation, délinquance et hébergement jeunesse au CIUSSS MCQ , parle d’une faible marge de manœuvre.

On souhaite toujours atteindre une cible autour de 15 % de familles qui seraient disponibles. En ce moment, notre pourcentage est autour de 1 à 2 % , indique-t-il.

M. Bédard affirme qu’il faut se poser de sérieuses questions sur la situation dans les familles de la région pour qu’autant d’enfants aient besoin d’être hébergés, pour qu’autant d’enfants aient besoin de services .

Pour faire face à la demande, le CIUSSS MCQ offre des séances d'information chaque semaine aux personnes intéressées à s’inscrire sur la liste des familles d’accueil.

