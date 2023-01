Une résidence pour aînés de Saint-Gédéon aimerait pouvoir loger des travailleurs

Actuellement, six des 17 loyers de la résidence pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d'autonomie sont libres.

Pendant longtemps, cette dernière n’a pas eu de difficultés pour dénicher des locataires.

Avant la pandémie, on avait un loyer qui se libérait à la suite d’un décès ou d’un départ dans un CHSLD . Ça prenait quelques semaines et il y avait déjà quelqu'un qui arrivait , a expliqué d’entrée de jeu Guylaine Thibeault, membre du conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif (OBNL) qui gère la résidence.

Toutefois, la pandémie a changé la donne.

Les gens restent plus à la maison et quand les gens rentrent ici, ils rentrent plus malades. Ils rentrent plus tard, plus vieux. Bien souvent, ils ne sont donc pas là longtemps , a estimé de son côté Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon.

Guylaine Thibeault aurait aimé pouvoir à accueillir un travailleur de l’extérieur de la région l’année dernière. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Puisque les revenus de location représentent la principale source de financement de la résidence, d’autres solutions pour assurer la rentabilité de l'établissement ont été étudiées. Le comité logements de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a notamment proposé d’accueillir un travailleur de l'extérieur l'an dernier.

On ne pouvait pas. Il n’en était pas question, car on doit respecter la vocation de départ , a mentionné Guylaine Thibeault à propos de la réponse de la SHQ .

Émile Hudon a même envoyé un document à la ministre régionale, Andrée Laforest, mais n'a jamais eu de retour. En plus du maire de Saint-Gédéon, ceux de L’Ascension et de Métabetchouan-Lac-a-la-Croix ont la même préoccupation. Ils ont tous réussi à rencontrer le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean un peu avant les Fêtes et espèrent que l’organisation leur reviendra avec des solutions à long terme.

Des appuis

Des intervenants veulent aussi que les critères du gouvernement changent.

Ce qui serait favorable, je pense que ça pourrait être des personnes seules ou un jeune couple. Il faut voir comment la cohabitation se précise. Il y a aussi les gens qui font des stages. [...] Ça peut être intéressant pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers , a énuméré Roxane Michaud, agente au Carrefour jeunesse emploi Lac-Saint-Saint-Jean-Est, mais aussi membre du comité logements Lac-Saint-Jean-Est.

L’agente Place aux jeunes au Carrefour jeunesse emploi Lac-Saint-Jean-Est, Roxane Michaud croit en la viabilité de divers modèles de cohabitation. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) plaide aussi pour des solutions de ce genre.

Amenons une certaine flexibilité pour les OBNL , quitte à isoler un nombre d'étages et dire : "Ces étages-là, ça va être pour des gens extérieurs qui cherchent des appartements", pour qu'on puisse s'assurer d'avoir des taux d'occupation qui sont vraiment intéressants , a élaboré Marc Fortin, président-directeur général du RQRA .

Les résidents sont également préoccupés par la situation financière de la résidence.

On est chanceux, on a la municipalité derrière nous. Je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes sur le point de mettre les clés sur la porte, il n'en est pas question. On est encore capable d'être là pour plusieurs années. Mais il faut préparer le futur , a ajouté Mme Thibeault.

La municipalité leur viendra en aide en leur versant 45 000 $ par année pendant trois ans.

D’après un reportage de Laurie Gobeil