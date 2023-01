Le territoire sous titres miniers bondit de 46 % dans la région

C’est ce qu’a dévoilé lundi une coalition de 18 organismes nationaux et régionaux, dont Québec Meilleure Mine, à quelques jours du Forum des municipalités sur les activités minières et l’acceptabilité sociale, qui aura lieu jeudi. Ils demandent à Québec de renforcer la Loi sur les mines et les Territoires incompatibles avec l’activité minière afin de protéger l’eau, la biodiversité et les populations.

Selon les données qu’ils ont colligées à partir du système de gestion des titres miniers (GESTIM) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le nombre de titres actifs a progressé de 37 % entre novembre 2020 et décembre 2022. Cette croissance serait attribuable à la forte demande mondiale pour les minéraux destinés à la production de batteries, dont le lithium, et à la hausse du prix de l’or.

Les titres miniers occupent maintenant 2,1 millions d’hectares en Abitibi-Témiscamingue, ce qui représente 44 fois la superficie de l’île de Montréal, selon la coalition. C’est le tiers du territoire régional, ce qui laisse bien peu de place pour développer le réseau des aires protégées, qui couvre 8,9 % du territoire, déplore Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de Québec Meilleure Mine.

Ce qui est particulier, quand on regarde la localisation des aires protégées, et nos cartes le démontrent bien, les aires protégées sont encerclées de ces claims miniers. Ça nous indique qu’il n’y a pratiquement plus de possibilités d’élargir le réseau d’aires protégées en Abitibi-Témiscamingue, puisqu'une fois que les claims miniers sont octroyés, c’est impossible d'aller vers la création d’aires protégées , affirme-t-il.

DES APPUIS MUNICIPAUX Les dix municipalités et territoires non-organisés (TNO) de la région qui ont adopté une résolution d'appui pour la protection des eskers : Clerval (MRC Abitibi-Ouest)

La Morandière (MRC Abitibi)

Nédelec (MRC de Témiscamingue)

Poularies (MRC Abitibi-Ouest)

Rémigny (MRC de Témiscamingue)

Roquemaure (MRC Abitibi-Ouest)

Sainte-Hélène-de-Mancebourg (MRC Abitibi-Ouest)

Sainte-Germaine-Boulé (MRC Abitibi-Ouest)

TNO de Guyenne (MRC Abitibi)

TNO de Laniel (MRC de Témiscamingue)

Plus de pouvoirs

Or, le Québec s’est engagé à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030, des cibles adoptées en décembre dernier à la COP15 avec l’accord Kunming-Montréal. Un objectif qui semble peu réaliste à la coalition, à moins que des changements ne soient apportés aux lois et aux cadres actuels, toujours selon Rodrigue Turgeon. Pour lui, il faut donner plus de pouvoirs à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

L’article 82 de la Loi sur les mines permet à la ministre de retirer des claims déjà octroyés, mais en ce moment, l’interprétation du ministère indique que les possibilités sont très limitées, d'où notre demande de revoir la Loi sur les mines. Il faut la modifier afin que l’on puisse retirer des claims pour des motifs d'intérêt public. Ce n’est pas le cas en ce moment. L’article 82 indique qu’on peut en retirer seulement pour des motifs d’utilité publique. Or, le ministère a une interprétation très restrictive, très limitative, du terme utilité publique. Et ça, c’est un problème. La ministre se retrouve un peu les mains liées, une fois les claims octroyés , fait-il observer.

Rodrigue Turgeon ajoute que personne n’est consulté pour l’octroi des titres miniers.

« On est tout à fait ouverts à ce qu’il y ait des activités minières, mais ce n’est pas à la population d’avoir le fardeau de démontrer que tel secteur devrait être protégé. Ça devrait plutôt être à ’industrie de faire la démonstration qu’elle peut mener des activités dans des milieux sensibles. » — Une citation de Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de Québec Meilleur Mine

Plus d’outils

Membre de cette coalition, Eau Secours profite aussi de l’occasion cette semaine pour lancer sa campagne Mine pas notre esker, avec l’appui de plus de 200 municipalités et territoires non-organisés, dont 10 de l’Abitibi-Témiscamingue. Avec ses partenaires, l’organisme national avait demandé en mai 2022 de soustraire les eskers de l’activité minière. Il revient à la charge.

Ce n’est pas une demande vraiment extravagante, fait valoir la directrice générale Rébecca Pétrin. On est à près de 7 % du territoire pour protéger une ressource en eau de grande qualité et vraiment indispensable. Donc, on a deux approches. Soit le ministère soustrait toute activité minière des eskers, soit on demande, s'il ne révise pas sa position, que les eskers soient inclus dans les territoires incompatibles avec l’activité minière et qu’on donne le pouvoir aux municipalités de retirer elles-mêmes ces territoires , explique-t-elle.

Harmonisation et cohabitation

L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) n’a pas voulu commenter les données régionales avancées par la coalition, n’ayant pu les valider, mais elle reconnaît qu’il y a une forte hausse de claims miniers au Québec, comme l’indiquent les données du ministère.

Quand on rend publique une stratégie pour développer au Québec une filière intégrée, de l’exploration jusqu’à la batterie, ce serait intéressant qu’on explore la géologie qu’on a au Québec, là où on pense qu’on va trouver ces minéraux. Donc, ce n’est pas si surprenant quand on y pense. Nous, notre enjeu à la base, c’est qu’on ne voit pas ce qu’il y a dans le sol. Il faut aller explorer, acquérir des informations. Et c’est là qu’on est capables de prendre des décisions , précise la directrice générale de l'AEMQ, Valérie Fillion.

Mme Fillion dit aussi comprendre les inquiétudes, mais insiste sur l’importance de prendre des décisions avec toutes les informations. Elle rappelle également que les activités d’exploration minière ont un impact réduit et qu’elles doivent se conformer à des normes plus rigoureuses que jamais.