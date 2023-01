Qui sont les Canadiens détenus dans des camps en Syrie?

Une cour fédérale a ordonné la semaine dernière le rapatriement de 23 Canadiens − six femmes, 13 enfants et quatre hommes − détenus depuis des années dans des camps situés dans le nord-est de la Syrie. Comment se sont-ils retrouvés là? Combien d’autres y sont-ils détenus? Dans quelles conditions vivent-ils?

Letta Tayler, directrice adjointe de Human Rights Watch (HRW) pour les crises et les conflits, a rencontré plusieurs de ces Canadiens entre juin 2019 et mai 2022 dans le nord-est de la Syrie, une région autonome gérée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance dominée par les combattants kurdes qui ont lutté contre le groupe armé État islamique (EI).

Beaucoup d'entre eux vivent dans les camps d’al-Roj et d’al-Hol, où des centaines d'adultes et d'enfants sont morts à cause des combats dans la région, du manque de soins médicaux ou de l'insalubrité.

Selon elle, il y a au moins 43 Canadiens, soit 30 enfants, sept femmes et six hommes , aujourd’hui détenus dans ces camps. Parmi eux, 23 doivent être rapatriés dans des délais raisonnables , selon une décision de la Cour fédérale, alors que le sort des 20 restants, dont 17 enfants, est toujours inconnu.

Selon Mme Tayler, dix de ces enfants sont nés de pères canadiens − dont la plupart sont portés disparus − et de mères étrangères. Ces mères ont été informées que leurs enfants pourraient être acceptés en vue d'un éventuel rapatriement mais qu’elles ne pourront pas les accompagner , affirme la chercheuse. C’est une offre déraisonnable. [...] Aux yeux du droit international, la réunification familiale est primordiale. Cela doit être examiné au cas par cas [...] pour éviter d’exposer ces enfants à des traumatismes supplémentaires.

Des enfants canadiennes et leur mère sont détenues dans le camp d'al-Roj, dans le nord-est de la Syrie. Photo : Julie Astoul

La majorité des Canadiens détenus dans le Nord-Est syrien sont arrivés dans ce pays ravagé par la guerre à partir de 2014. À cette époque-là, l’influence de l’ EI en Syrie et en Irak était grandissante : il attirait un nombre sans précédent d’étrangers en provenance de plus d’une centaine de pays. Entre 2014 et 2015, plus de 25 000 combattants étrangers se sont engagés auprès de ce groupe djihadiste, selon un rapport de l’ONU.

Plusieurs raisons pour expliquer leur présence dans les camps

Parmi les ressortissants canadiens qui seront rapatriés en vertu d’une décision de la Cour fédérale figure Jack Letts, un Canadien d'origine britannique détenu depuis quatre ans dans une prison du nord de la Syrie. Converti à la religion musulmane, M. Letts, qui a grandi à Oxford, au Royaume-Uni, avait rejoint les combattants de l’ EI en Irak et en Syrie en 2014 avant sa capture par une milice kurde.

Plusieurs raisons ont poussé ces Canadiens à se rendre dans le nord-est de la Syrie, mais nombre d’entre eux font partie de cet afflux d’étrangers venus de partout dans le monde pour rejoindre ce qui était appelé le "califat" de l’État islamique , explique Mme Tayler.

Certains y voyaient une utopie; d’autres voulaient se venger pour les mauvais traitements réservés aux musulmans, par exemple à Guantanamo; certains tentaient de combattre le régime de Bachar Al-Assad et se sont retrouvés dans les rangs de l’ EI , alors que d’autres encore cherchaient à soigner des blessés de guerre, voire à sauver des enfants… , dit-elle.

« Il faut se rappeler qu'il y a des victimes parmi les personnes qui ont rejoint l’EI. Tous les enfants, peu importe leur âge, sont des victimes et certaines femmes disent avoir été piégées ou forcées par leur mari à se joindre à ce groupe extrémiste. Elles pourraient être des victimes de la traite. » — Une citation de Letta Tayler, directrice adjointe de Human Rights Watch pour les crises et les conflits

Le camp d'al-Roj, dans le nord-est de la Syrie, où sont détenues 2660 personnes, dont des Canadiens. Photo : Julie Astoul

Mme Tayler rappelle par ailleurs qu’aucun des Canadiens détenus dans le nord-est de la Syrie n’a été jugé ni condamné. La Cour fédérale indique également dans son jugement que le gouvernement n'a fourni aucune preuve démontrant l'implication de ces Canadiens dans des activités terroristes.

« Prêts à purger une peine en prison »

Depuis la disparition, en 2019, du califat créé par l’ EI , le rapatriement des femmes et des enfants de djihadistes s'étant joints à l' EI est une question très délicate dans de nombreux pays.

Le camp d'al-Hol, délabré et surpeuplé, abrite selon l'ONU environ 56 000 proches de djihadistes capturés ou ayant fui les offensives contre l' EI , dont 10 000 étrangers, des déplacés syriens et des réfugiés irakiens.

« Tous les Canadiens avec qui j’ai parlé dans les camps d'al-Hol et d'al-Roj ne souhaitent qu’une chose : rentrer au Canada. Ils sont prêts à y purger une peine de prison si cela facilite leur rapatriement. » — Une citation de Letta Tayler, directrice adjointe de Human Rights Watch pour les crises et les conflits

Les femmes me disent que leurs enfants sont dévastés, elles veulent leur offrir une meilleure vie , affirme encore Mme Tayler. Je ne sais pas si elles ont commis des crimes graves lorsqu’elles vivaient encore sous le régime de l’ EI , mais elles m’ont semblé sincères dans leur souhait de rentrer au pays pour le bien-être des enfants.

Des conditions de vie « terrifiantes »

La chercheuse affirme avoir vu des enfants canadiens malades dans les camps, privés de soins médicaux. J’ai moi-même vu des enfants asthmatiques, incapables de respirer , dit-elle. Ces enfants sont victimes d'une punition collective.

« Il est moralement important pour le Canada de rapatrier ces enfants et de ne pas les laisser souffrir dans un désert infernal qui est d’autant plus une zone de guerre régulièrement visée par des bombardements turcs. Les conditions de vie y sont si terrifiantes qu’elles peuvent être considérées comme de la torture. » — Une citation de Letta Tayler, directrice adjointe de Human Rights Watch pour les crises et les conflits

Selon Mme Tayler, le Canada a le devoir de juger ces ressortissants individuellement pour déterminer s’ils sont des victimes ou des bourreaux .

Il n’est pas clair si les 23 ressortissants canadiens dont le rapatriement a été ordonné par la Cour fédérale feront face à d'éventuelles poursuites à leur retour sur le territoire canadien. Il y a trois mois, deux Canadiennes détenues en Syrie ont été rapatriées avec leurs enfants et l'une d'elles a été arrêtée avant d'obtenir une mise en liberté sous caution. En 2020, Ottawa avait permis le retour d'une fillette orpheline de cinq ans après que son oncle eut intenté une action en justice contre le gouvernement canadien.