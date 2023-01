Gatineau va lancer une étude pour mieux connaître ses maisons allumettes

Les maisons allumettes sont une des marques de commerce du Vieux-Hull. L'étude que la Ville s'apprête à lancer doit permettre de mieux les connaître pour mieux les protéger.

Cette étude devrait permettre de savoir combien d'entre elles ont conservé leur valeur patrimoniale, quels matériaux ont été utilisés et qui les a habitées, notamment.

Je ne pense pas qu'on puisse toutes les sauver , lance le président du Comité consultatif d'urbanisme et conseiller municipal Mario Aubé, en parlant des maisons allumettes. S'il y a une histoire et que ça devient d'intérêt patrimonial plus élevé, à ce moment-là, on lui donnera une attention particulière.

Cette étude était déjà prévue. En avril 2021, une nouvelle loi sur le patrimoine culturel du Québec est entrée en vigueur. Les villes doivent désormais se plier à certaines exigences, dont l'approfondissement des connaissances sur les styles architecturaux patrimoniaux.

M. Aubé croit surtout que l'étude, qui devrait aussi couvrir les quartiers St-Jean-Bosco, Wrightville et Val-Tétreault, permettra d'éviter les débats à la pièce, comme celui entourant le 207 Notre-Dame-de l'Île toujours visée par une demande de démolition.

Pour la Société d'histoire de l'Outaouais, c'est un premier pas. Ça fait très longtemps que la société d'histoire demande à ce que nos petites maisons allumettes soient mieux protégées , a commenté son président, Michel Prévost.

« C'est un patrimoine ouvrier qu'on a négligé et qu'on a peu valorisé. Une étude comme ça va permettre de mieux les connaître. » — Une citation de Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais

M. Prévost souhaite que la Ville mette des moyens en place pour protéger l'ensembles de ces maisons, plutôt que d'y aller au cas par cas comme c'est le cas actuellement.

Michel Prévost, président de la Société d’histoire de l‘Outaouais. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Il propose que l'on crée un site du patrimoine des maisons allumettes dans un quartier où leur densité est élevée. On peut penser à la rue Charlevoix, la rue Garneau , énumère-t-il. Des quartiers du genre existent déjà à Gatineau, insiste-t-il. Le quartier du Musée, le patrimoine bâti de l'élite francophone , ajoute l'historien, n'en est qu'un exemple.

L'auteure de l'essai Pour sortir les allumettières de l'ombre , Kathleen Durocher, abonde dans le même sens.

L'état de délabrement de ces habitations est le résultat de la manière dont elles ont été construites à l'époque, indique-t-elle. C'était des maisons construites très rapidement et avec des matériaux recyclés des cours à bois de la ville de Hull .

Le conseiller du district Hull-Wright, Steve Moran, estime que l'étude sera suivie d'autres mesures pour mieux protéger le patrimoine, dont l'imposition d'amendes pour renforcer la politique en matière de démolition .

Le conseiller du district de Hull-Wright, Steve Moran. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada

On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein , souligne-t-il. Moi je préfère le voir à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des pertes en patrimoine, mais ce qui vaut la peine d'être retenu, il faut investir là-dedans.

« On voit un engouement de la communauté. Ça veut dire que collectivement, on commence vraiment à en faire une priorité. » — Une citation de Steve Moran, conseiller municipal du District Hull-Wright

Le Comité exécutif qui se réunit mercredi devrait acheminer une demande de subvention au gouvernement qui financera la moitié de cette étude de 31 000 $. Celle-ci devrait être complétée d'ici la fin de l'année en cours.

Avec les informations de Nathalie Tremblay