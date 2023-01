La grève à la STLévis force les usagers à se trouver un plan B

Les 110 chauffeurs de la STLévis ont déclenché une grève de six jours lundi.

À moins d’une entente entre leur syndicat et la partie patronale, le service d’autobus à l’est des ponts pourrait être interrompu jusqu’à samedi.

Le moyen de pression exercé par les chauffeurs s’inscrit dans le cadre des négociations visant à renouveler leur convention collective. Ils réclament notamment la création de nouveaux postes permanents et la fin du recours à la sous-traitance pour desservir l’ouest de la ville.

Adaptation

Privés de transport en commun pour le restant de la semaine, sauf revirement, les usagers de la STLévis sont en mode adaptation.

Des centaines d’élèves du Juvénat Notre-Dame, une école secondaire privée du secteur Saint-Romuald, utilisent en temps normal le transport en commun pour se rendre à leurs cours.

Des parents d’élèves fréquentant le Juvénat Notre-Dame sont venus porter leur enfant en voiture lundi matin. Ils ont été nombreux à avoir recours au covoiturage. Photo : Radio-Canada

On va faire des lifts toute la semaine. En plus, on amène la cousine, on amène l'amie de la cousine. Ça fait qu'on s'arrange avec des parents, puis à tour de rôle, matin et soir, on va faire les lifts , confie Mylène Gosselin, mère d’une élève du Juvénat.

Nous, on vient toujours en auto, de toute façon, mais là, on en a embarqué un de plus, qui était pris chez eux. [...] Le monde réaménage leurs horaires, puis on s'organise entre nous, on n’a pas le choix , mentionne pour sa part Caroline Leboeuf, elle aussi parent d’élève.

Heures prolongées

La direction du Juvénat Notre-Dame a mis en place des mesures pour s’assurer que l’afflux de véhicules sur le stationnement de l’établissement, matin et soir, n'entraîne pas de bouchon de circulation.

On s'organise [aussi] pour être en mesure d'accueillir les enfants plus tôt pour les parents dont ça facilite la vie. [On fait] la même chose en fin de journée. On prolonge un peu la possibilité pour les jeunes de rester à l'école un peu plus longtemps , explique le directeur général du Juvénat, Jimmy-Éric Talbot, qui s’est improvisé agent de la circulation lundi.

Quatorze autobus de la STLévis desservent habituellement l’établissement.

Le directeur du Juvénat Notre-Dame, Jimmy-Éric Talbot, a mis l’épaule à la roue lundi pour assurer la fluidité de la circulation sur le territoire de l’école. Photo : Radio-Canada

Le Juvénat Notre-Dame n’est pas le seul établissement d’enseignement à avoir mis en place des mesures pour tenir compte des impacts de la grève à la STLévis .

Stationnement gratuit

Le Cégep de Lévis a conclu une entente avec la Ville de Lévis afin de permettre à des étudiants et des employés voulant troquer le bus pour la voiture d’utiliser gratuitement le stationnement de l'aréna situé à proximité.

De son côté, l’Université du Québec à Rimouski, qui possède une antenne à Lévis, a invité ses étudiants à utiliser le service de covoiturage offert sur son site Internet.

Le Centre de services scolaire des Navigateurs estime que plus de 1000 élèves des écoles secondaires Pointe-Lévy et Les Etchemins utilisent le transport en commun. Selon la direction, la grève n’affecte pas le transport adapté offert aux élèves par la STLévis .

Les chauffeurs en grève de la STLévis réclament en outre la création de nouveaux postes permanents et la fin du recours à la sous-traitance. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Invité à commenter le conflit de travail, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a dit souhaiter un dénouement rapide.

C’est normal un moment donné qu’on ait un peu de pression. Ça fait partie de la normalité des négociations de convention collective, mais en même temps, nous, on ne veut surtout pas que les usagers soient pris en otage , insiste le maire.

Pas un service essentiel

Rappelant que la STLévis n’est pas assujettie à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève, Gilles Lehouillier convient que le débrayage vient compliquer notre situation .

Mais je fais confiance au syndicat, je fais confiance à nos chauffeurs pour éviter, évidemment, une escalade qui viendrait pénaliser fortement nos usagers , a déclaré le maire avant la séance du conseil municipal de lundi soir.

Une vingtaine de grévistes ont d’ailleurs tenu à assister à la réunion afin de montrer leur présence. Ils demandent à la Ville d' augmenter les sommes allouées à la STLévis .

Des chauffeurs en grève ont assisté à la séance du conseil municipal lundi soir à l’hôtel de ville de Lévis. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La direction de la société de transport a encore une fois répété lundi que son cadre financier ne lui permettait pas d'acquiescer à l’ensemble des demandes des syndiqués.

Les chauffeurs doivent se réunir en assemblée jeudi afin de faire le point sur la situation et sur les prochaines étapes à envisager.

En début de soirée, lundi, aucune nouvelle rencontre avec l’employeur n’était prévue.

Avec des informations de Camille Carpentier et de Colin Côté-Paulette