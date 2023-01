Grève de 5 jours des étudiants en psychoéducation de l’UQO qui veulent des stages payés

On recherche une reconnaissance au niveau de nos métiers, mais aussi de notre travail en tant que stagiaire. On veut être de plus en plus connus, parce que ce sont des métiers qui étaient au front pendant la COVID-19 , explique Malika Saïdane, porte-parole des manifestants de l' UQO .

Malika Saïdane, porte-parole des manifestants de l'UQO Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Or, depuis l’automne dernier, le gouvernement offre des bourses d’études aux étudiants universitaires d’une valeur de 2500 $ par session. Mais la somme est jugée insuffisante pour faire face au coût de la vie, selon des étudiants.

C’est très dur [parce qu'] en troisième année on n’a pas le temps. On demande 18 heures par semaine [en] plus des cours. Puis, pour avoir la bourse, il faut être [étudiant à ] temps plein, puis réussir tous les cours. Donc ça fait beaucoup de conditions à remplir pour avoir les 2500 $. Donc on demande une reconnaissance qui est plus adaptée , ajoute Jade Rancourt, une des organisatrices de la manifestation.

Par courriel, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, a répondu à Radio-Canada qu'en plus de l'aide financière, les mesures déployées dans le cadre du Plan d'action sur la santé mentale étudiante, lancé à l'automne 2021, contribuent pour sa part à favoriser la santé et le bien-être des étudiants.

La grève étudiante, qui a commencé ce lundi, devrait se poursuivre jusqu’au vendredi.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et de Gaëlle Kanyeba