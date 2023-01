33 tonnes d’engins fantômes repêchées près de la N.-É. l’année passée

Coastal Action, un organisme à but non lucratif qui œuvre pour l'environnement, a récupéré un peu moins de 33 tonnes de matériel de pêche le long de la côte néo-écossaise l'année dernière.

La plupart ont été repêchés après le passage de la tempête post-tropicale Fiona. En tout, ce sont 437 casiers à homard et 3,7 kilomètres de cordes que le groupe a sortis de l'eau.

L’organisme a découvert plusieurs homards morts, mais il a pu en libérer 303 toujours en vie.

Selon la chargée de projet Zora McGinnis, la majorité des cages et du cordage, soit environ 18 tonnes, a été récupéré dans la région South Shore, connue pour son industrie de la pêche.

L'organisme souhaite plus de financement

L’organisme a aussi repêché environ quatre tonnes d’équipement près de la côte entre Chester et Digby et 11 tonnes près du Cap-Breton, dont 2,4 tonnes dans les eaux près de la communauté de Neils Harbour.

Ils ont été frappés très, très fort par Fiona, donc nous ne sommes pas surpris qu’on en ait trouvé autant dans cet endroit , a dit Zora McGinnis au micro de Information Morning Cape Breton lundi.

Le gouvernement fédéral, plus précisément le ministère des Pêches et des Océans, finance ce nettoyage. Selon Mme McGinnis, une partie de l’équipement sera recyclée et une autre jetée.

Cette fois, je crois que la plupart se sont retrouvées au dépotoir, mais tous les casiers de métal seront recyclés , a-t-elle dit.

Coastal Action, qui a ses bureaux à Mahone Bay, a formulé une demande pour obtenir plus de financement et donc poursuivre ses efforts au printemps.