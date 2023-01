Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue demande des comptes à l’Ordre des infirmières

Le taux d’échec disproportionné au plus récent examen de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) préoccupe Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Il craint que cette situation affecte les soins offerts dans la région.

Deux mois plus tard, la poussière n’est toujours pas retombée : des intervenants de la région continuent de se surprendre du faible taux de réussite enregistré au dernier examen d’entrée dans la profession d’infirmière.

Rappelons que celui-ci s’élève à 51,4 %, l’un des taux les plus faibles recensés à ce jour. C’est donc dire qu’une étudiante sur deux n’a pas réussi à entrer dans la profession à son premier essai, l’automne dernier.

Pour les étudiantes en soins infirmiers du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, ce taux oscille plutôt dans les 40 %, souligne M. Blais.

C’est préoccupant, mais il ne s’agit pas d’une situation isolée. Elle touche l’ensemble du Québec et autant les candidates collégiales qu'universitaires , tempère-t-il.

Difficile à expliquer

Et Sylvain Blais peine à expliquer cette situation. D’autant plus que la région obtenait jusqu’ici des taux de réussite avoisinant les 85 %. C’est un choc pour l'entièreté de la profession , réitère-t-il.

Pas question toutefois de blâmer la qualité de la formation offerte aux étudiantes de la région. Il pointe plutôt du doigt la nature de l'examen.

Les étudiantes de l’Abitibi-Témiscamingue ont peu souffert de la pandémie en terme de formation, à l’exception de la pause de deux semaines imposée par le gouvernement à la mi-mars 2020. Nous avons privilégié l’accès des étudiantes à notre établissement, même si nous avons été contraints de dispenser des aspects de la formation à distance , indique M. Blais.

Sylvain Blais précise qu’aucun changement majeur n’a été apporté à l’offre de formation en soins infirmiers au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

« L’ensemble du corps professoral se questionne pour comprendre ce que nous avons manqué. Est-ce que des compétences, aujourd’hui recherchées dans l’examen de l’Ordre, ont été moins couvertes par notre formation? Peut-être. Mais encore faut-il savoir de quoi l’examen est constitué. » — Une citation de Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Préoccupé pour la qualité des services

M. Blais croit que de tels résultats peuvent affecter l’état des soins de santé offerts en Abitibi-Témiscamingue.

Il admet toutefois qu’il n’est pas en position de bien mesurer cet impact dans la mesure où l’institution qu’il dirige se consacre avant tout à former les infirmières de demain.

Je vous invite à poser la question au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, mais il est évident qu’une personne candidate à la profession ne peut pas exercer pleinement son métier d’infirmière, mentionne Sylvain Blais. Cela accentue assurément la difficulté de livrer les services dans toutes les unités de soins, partout en Abitibi-Témiscamingue .

Des comptes à l’OIIQ

Le taux de réussite exceptionnellement bas de novembre dernier a mené le commissaire à l'admission aux professions, André Gariépy, à ouvrir une enquête pour en comprendre les causes.

Son rapport d’étape recommande plusieurs mesures urgentes, dont le report du prochain examen, prévu en mars 2023.

Une recommandation accueillie avec parcimonie par M. Blais. Il espère toutefois que l’OIIQ dressera son propre post-mortem et en communiquera les résultats.

Le report pourrait avoir un certain sens, mais on ne supporte pas les candidates qui ont malheureusement échoué, nous allons nous retrouver dans la même situation. Si ce n’est pas en mars, ce sera en mai ou en juin. Il faut analyser cette situation et en comprendre les causes , avance-t-il.