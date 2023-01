Épreuve uniforme de français : une bonne performance pour le CSS du Pays-des-Bleuets

Avec un taux de réussite de 74,3 %, il termine loin devant les CSS De La Jonquière (63,4 %), du Lac-Saint-Jean (61 %) et des Rives-du-Saguenay (58,1 %).

La démarcation est encore plus évidente en comparant avec les résultats de 2019, dernière année où l’examen s’est tenu. Le CSS du Pays-des-Bleuets a connu une baisse minime de 0,2 %, alors qu’elles sont de plus de 10 % dans les trois autres centres de services.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La diminution des résultats au Québec a été généralisée, alors qu’il n’y a que six centres de services qui ont présenté un taux de réussite supérieur par rapport à 2019.

Certaines données avaient d’abord été publiées par La Presse lundi matin. Radio-Canada a obtenu l’ensemble des données régionales en journée.

Les données au niveau des taux de réussite de nos élèves à l’épreuve unique ministérielle de français cinquième secondaire nous ont pris par surprise, mais ça fait déjà un petit bout qu’on a constaté cette baisse-là. On s’en est aperçu dès juin dernier parce qu’on a vu qu’on avait des élèves qui se présentaient davantage à nos cours de récupération estivaux ainsi qu’à nos examens de reprise , a indiqué Régis Lavoie, directeur des services éducatifs au CSS des Rives-du-Saguenay.

Bon nombre d'élèves ont tout de même été en mesure d'obtenir leur diplôme d'études secondaires puisque l'épreuve ne comptait que pour 20 % plutôt que 50 %. Une trentaine l'ont obtenu après avoir été admis au Cégep de Chicoutimi grâce à des cours de récupération.

Il y a eu un peu de rattrapage à faire. Mais quand on regarde à la fin de la session nos taux de réussite du premier cours de français, on constate une légère baisse. Moi, j’ai comparé par rapport à 2019, avant la pandémie. On était à 83 % de réussite et on est à 78 % cet automne , a révélé Christian Tremblay, directeur des études au Cégep de Chicoutimi.

Nicole Monney est professeure en sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La pandémie a évidemment été ciblée par plusieurs pour expliquer ces résultats. Cependant, une remontée est attendue.

On a une année beaucoup plus normale que les autres années, beaucoup moins de taux d’absentéisme. Les élèves qui sont là sont dans les classes depuis le début de l’année scolaire. Donc, j’ai l’impression que cette année, les enfants vont avoir une classe un peu plus normale et vont être capables d’aller chercher les apprentissages , a analysé Nicole Monney, professeure en gestion de classe et pratiques éducatives à l'Université du Québec à Chicoutimi.

D’après un reportage de Mélissa Paradis