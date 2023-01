Un secteur non reconnu par Saguenay fait le bonheur des pêcheurs

Les pêcheurs qui s'y rendent sont unanimes : ils y remplissent leurs quotas de prises. Les citoyens qui s'occupent d'entretenir la descente se demandent cependant pourquoi l'accès n'est pas pris en charge par la Ville.

Au-dessus de 100 pêcheurs si ce n'est pas plus. J'ai deux cabanes qui viennent de Donnacona, une de Shawinigan, j'en ai une de Roberval, j'en ai de Saint-Urbain. Ça vient de partout, ça vient de Montréal, de partout , indique Bernard Poulin, l’un des responsables citoyens du site.

Bernard Poulin, un pêcheur du secteur. Photo : Radio-Canada

C'est meilleur ici qu'à Grande-Baie ou Bagotville, le poisson est plus fréquent. Il y a une affiche de risques, mais il n'y a pas grand risque pareil. On se tient au bord et il n'y a pas bien bien d'eau. Il y a assez de glace et puis on ne vient pas en véhicule non plus , ajoute un autre pêcheur.

Secteur non reconnu

Auparavant, un village de pêche s'y trouvait, mais depuis, le secteur n'est pas reconnu comme étant un site officiel par la municipalité.

Une passerelle en bois a été récemment aménagée par des citoyens afin d'assurer la sortie lors des marées hautes. Elle a toutefois été démantelée à la demande de la municipalité qui rappelle qu'il ne s'agit pas d'un site sécurisé. Dans l'immédiat, il n'est pas question pour Contact Nature et pour Saguenay de sécuriser l'accès.

Il faut qu'on s'assure si on aménage un accès que cela va mener vers un endroit qui soit sécurisé , explique Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature.

Moi je trouvais qu'ils pourraient rajouter de la neige quand ils viennent souffler le stationnement et renvoyer la neige [...] pour nous faire une belle descente pour ne pas qu'il y ait de risque. Quand l'eau monte, la descente serait correcte et il n'y aurait aucun danger pour personne , fait valoir un pêcheur.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque